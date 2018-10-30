巴菲特「轉向」 接連下注2家Fintech公司

據《華爾街日報》報導，「股神」沃倫 · 巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司正投身對科技金融公司的投資熱潮中。

波克夏海瑟威在最近幾個月，投資了兩家大型的科技金融公司 -- 巴西數字支付公司 StoneCo 和印度版支付寶 Paytm 的母公司，兩項投資金額共約為 6 億美元。

這兩筆投資均由波克夏海瑟威公司的投資經理 Todd Combs 帶領。《華爾街日報》認為，波克夏海瑟威的投資行為昭示着科技金融行業的日漸成熟。

Paytm 和 StoneCo 兩筆投資

今年 8 月 27 日，巴菲特在印度的首筆投資將花落 Paytm 的消息傳出，瞬間引爆創投創投圈。畢竟，這對印度創投生態來說，是一劑強心針。

波克夏海瑟威購買了 Paytm 約 3 億美元的股份。被稱為印度支付寶的 Paytm 此前曾獲得阿里巴巴和軟銀集團的投資。據最新統計，Paytm 的註冊用戶超過 3 億；其 6 月份的業績顯示，該公司每年交易筆數達 50 億，總交易價值達 500 億美元。

波克夏海瑟威還在 StoneCo 近日 IPO 時購買了其股票。據路透社上周的報導，波克夏海瑟威有興趣購買 StoneCo 1420 萬股 A 類股票，但當時未對購買金額進行回應。除了「股神」巴菲特，螞蟻金服也曾承諾在 StoneCo IPO 時投資 1 億美元。

投資 StoneCo 可能是波克夏海瑟威首次在公司 IPO 時購買股份。巴菲特在 2012 年也曾表示，首次公開募股的公司並不是「最吸引人的」。但對於 Todd 和 Ted 此次的投資行為，巴菲特的助理 Debbie Bosanek 表示，巴菲特從不過多評價 Todd 和 Ted 的做法，他們兩人擁有完全的自主權。

雖然此前從未涉足科技金融領域的投資，但 Paytm 和 StoneCo 符合波克夏海瑟威一貫挑選投資標的的準則：被投資公司在其領域的國內市場內占據龍頭地位，且屬於監管嚴格的產業。

波克夏海瑟威是美國一家多元化的投資集團，一直以來，以投資資產穩定的公司著稱，其中包括公用事業公司和保險公司等，公司持有可口可樂、美國運通、華盛頓郵報、吉列等公司股份。波克夏海瑟威公司的大部分營收都來自於美國市場。

Todd Combs 與波克夏海瑟威另一位投資經理 Ted Weschler 正在大力尋找潛在的投資可能，並試圖將公司帶領到一個新的投資方向。巴菲特曾直言，公司需要找到新的投資領域來「揮霍」公司的大量現金，畢竟，截至今年年中，波克夏海瑟威管理的資金規模達 1110 億美元。

巴菲特曾說，科技領域投資並不是他所擅長的。在去年，巴菲特也曾表示，當初沒有投資谷歌母公司 Alphabet 和亞馬遜這樣的科技巨頭是一個錯誤。今年年初，巴菲特證實，已經對 Uber 進行了投資，看來巴菲特也在尋找各種機會進入科技市場。

得益於他的得力助手 Todd 和 Ted，波克夏海瑟威已經開始對科技金融公司進行投資。

Todd Combs 在銀行業和支付領域都有豐富的經驗，在加入波克夏海瑟威前，他曾擔任 Castle Point 的首席執行官兼董事，還曾加入過摩根大通董事會。在完成對 Paytm 投資後，他加入了該公司的董事會。

David Kass 是 Robert H. Smith 商學院的教授，亦是波克夏海瑟威的股東。他評價說，Todd 和 Ted 拓寬了波克夏海瑟威的投資領域，同時也拓展了未來公司投資的方向。

『新聞來源／華爾街見聞』