5G自給率目標上看7成 國家隊首應用明年上路

觀望國際 5G 發展趨勢，經濟部長沈榮津今 (29) 日表示，政府將推動相關政策，目標 2020 年 5G 軟硬體自給率上看 7 成。同時透露，明年第 2 季將在北部流行音樂中心導入首個國家隊 5G 應用方案。

行政院科技會報辦公室今天召開 5G 應用與產業創新策略 (SRB) 會議，邀請國內外產官學研界參與，討論 5G 應用趨勢與產業推動等議題。

行政院副院長施俊吉致詞時表示，台灣擁有領先的資通訊產業鏈與製造業實力，若能發揮整合軟體與創新應用等優勢，加上政府積極推動 5G 基礎建設與法規調適，逐步建立起 5G 測試環境與商用實驗場域，5G 時代將成為台灣下一個產業發展的黃金時期。

施俊吉也強調，如何找到 5G 商業模式，讓台灣電信產業能取得利基向前邁進，也是此次會議中討論的重點。

經濟部長沈榮津受訪表示，現今國際大廠都在發展 5G，為跟隨國際趨勢，台灣也已結合產官學研力量組建國家隊，建立專網系統解決方案，如終端設備由聯發科研發、小型基地由工研院負責，中華電信負責建置平台、整合測試等，努力朝向 2020 年 5G 相關軟硬體自給率 7 成以上目標前進。

沈榮津也提到，政府推動的 5G 國家隊由中華電信領軍，盼在 2020 年推出預商用 5G 網路，而明年第 2 季推出的第一個 5G 整體解決方案，預計首先應用於北部流行音樂中心。