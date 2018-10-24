賣股引殺盤股價重挫 康友-KY董座出面滅火：營運一切正常

大輸液、疫苗廠商康友 - KY(6452-TW) 近期受到董座賣股風波影響，導致近 3 日股價均跌停作收，董座黃文烈今 (24) 日出面滅火，他強調，公司營運一切正常，近 3 個月確實透過個人投資公司轉讓 850 張股票，但轉讓對象為熟悉康友與轉投資帝斯生技的股東，且印尼帝斯疫苗廠蓋廠進度順利，已具備生產能力，若取得 GMP 核准函就可加入生產。

康友股價從今年 9 月 13 日的 361 元起漲，10 月 18 日登上生技股王、台股股后寶座，並在 10 月 19 日寫下歷史新高價 538 元，不到 1 個月內，波段漲幅近 5 成，相當驚人。不過，在董座賣股消息傳出後，10 月 22 日股價爆量下挫，至今日為止，已連續 3 天跌停作收，今日收盤價為 392 元，委賣未成交張數逾 3000 張。

為平息市場疑慮，黃文烈今日出面滅火，他強調，公司營運一切正常，董事長、總經理等經營管理團隊也沒任何變動，近 3 個月來是透過個人投資公司 PROFIT GATEINVESTMENTS LIMITED 轉讓 850 張股票，採盤後鉅額交易方式，但轉讓對象為熟悉康友與轉投資帝斯生技的股東。

至於黃文烈個人名下轉讓的 133 張持股，黃文烈表示，主要是因應自己股票質押相關的利息費用，目前個人加投資公司持股仍有 34.08%。

他強調，賣股並非對公司沒信心，而是轉讓給對康友未來有幫助，且願意長期持有的夥伴，之所以轉讓的原因，主要是對方多次要求增持康友股票，若當初知道轉讓股票會引起這麼大的風波，「打死我都不幹」。

關於外界質疑印尼帝斯疫苗廠蓋廠進度，黃文烈在記者會現場秀出建廠照，他指出，目前帝斯廠外觀大致已完成，也已有機器設備進駐，具備生產能力，但還沒取得相關機關的 GMP 查核認證，若拿到核准函，就可加入生產行列。