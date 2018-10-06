熱門股—康友-KY稅款回沖 Q3獲利進補 股價續寫近2年新高

康友 - KY (6452-TW) 印尼禽流感疫苗廠 9 月開始試產，預計第 4 季量產，加上輸液營收穩定成長，下半年營運持續看增，法人表示，由於康友 - KY 在中國大陸通過高新技術企業認定，上半年稅款將於第 3 季回沖，有助獲利，全年每股純益將比去年 12.71 元表現更好。康友 - KY 週五收盤價 497 元，衝上近 2 年新高。

康友 - KY 7 至 8 月營收為 8.87 億元，年增 22.42%。法人表示，由於大輸液塑瓶與軟袋今年將大幅成長，康友 - KY 全年營收可望達 50 億元大關，年增 2 成；加上康友 - KY 在中國大陸通過高新技術企業資格認定，上半年部份稅款將於第 3 季回沖，今年每股純益將比去年 12.71 元表現更好。

康友 - KY 指出，安徽六安廠輸液產能持續開出，推升營收成長，而去年輸液新產能持續通過 GMP 認證，今年估計還有塑瓶線產能會陸續通過，將持續挹注營收。

康友 - KY 8 月營收為 4.45 億元，月增 0.69%、年增 20.77%，寫下歷史單月次高，累計今年前 8 月營收為 33.09 億元，年增 24.45％，持續寫下歷史新高。今年上半年稅後純益為 4.52 億元，年減 0.06%，每股純益 5.8 元。