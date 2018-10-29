動力-KY上季獲利低於預期 前三季EPS 2.7元 Q4可望回溫

顯卡散熱風扇大廠動力 - KY(6591) 公告第三季財報，單季稅後淨利 678.1 萬元，季減 70%，年減 83%，創下新低紀錄，表現未如預期，EPS 0.29 元。累計該公司前三季稅後淨利為 0.64 億元，較去年同期成長幅度收斂到 4.2%，EPS 為 2.7 元。



動力 - KY 今年上半年受惠挖礦效應，業績大幅攀升，下半年原預期會有輝達 (nVIDIA) 新顯卡上市激勵電競換機潮，但因輝達新品延後推出，加上挖礦需求急凍，衝擊第三季營運。



該公司第三季營收為 2.43 億元，季減 15.6%，年減 39.25%，創下 6 個季度新低，毛利率 14.73%，較上季減少 2.6 個百分點，年減 14.32 個百分點，呈現跳水的狀態，使獲利挫低。



在營業利益方面，則出現了首度的虧損，小虧 2.1 萬元，營益率為負 0.01%，稅前盈餘則有 1047.5 萬元，歸屬母公司業主淨利則為 678.1 萬元，EPS 0.29 元，獲利表現低於預期。



展望第四季，儘管因輝達新顯卡的換機效應恐要明年才會正式發酵，加上美中貿易戰與英特爾 CPU 缺貨等因素都可能間接衝擊出貨，但第三季旺季遞延因素，第四季業績仍看升。

