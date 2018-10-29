盛群市占率穩健 Q4業績小降溫 營收季減可望低於10%

微控制器設計大廠盛群 (6202)，因大環境的不利因素，如中美貿易問題導致客戶買氣降溫，加上終端市場有部分存貨得去化，公司預期第四季業績將小降溫；而法人圈預估，盛群第四季營收季減率將在一成內，單季毛利率約 48% 到 49%，淡季不淡。就第四季展望部分，盛群坦言，中美貿易戰的確對終端市場與客戶的心理造成影響，也導致買氣有降溫的跡象，像是 ST 等等大廠都釋出需求有下滑。盛群進一步分析，後續市場好壞有二個指標，雙十一和耶誕，但中美貿易戰與關稅問題，將牽動中國和美國的消費力，此外中國經濟有無泡沫化、房市、人民幣是否續貶、負債等都是要觀察的。



至於庫存議題方面，代理商端並無庫存，但終端客戶方面則有部分庫存，像是無線充電、空氣清淨機等都有庫存，得等到明年第一季或是第二季才會去化完成。盛群自己雖然也有一些庫存，但目前水位還好，而且因為仍有新產品要出，所以至今在聯電等代工廠的投片維持正常。



而第四季產品線的銷售預期方面，盛群提到，比較看好的產品多屬 32 位元，包括電競相關、指紋辨識，以及無線耳機用的移動電源充電盒等，尤其無線耳機用充電盒，已經打入品牌廠，今年第三季小量出貨，第四季會開始放量，此外，8 位元的健康量測第四季銷售也會不錯。



整體盛群表現，雖然大環境存在不利因素，但受惠於市占率穩健，盛群第四季表現依舊會淡季不淡，而法人圈預估，盛群第四季營收的季減率會落一成以內，第四季毛利率約在 48% 到 49%，單季每股獲利仍可望有 1 元的水準。