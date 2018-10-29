〈盛群法說〉客戶需求保守 Q4營收估季減1成內 毛利率持平

IC 設計廠盛群 (6202-TW) 今(29)日召開法說會，展望第 4 季，副總李珮縈指出，客戶端目前態度趨於保守，整季營收估較第 3 季下滑，法人估季減幅約在 1 成內，毛利率力拚持平第 3 季。

李佩縈表示，第 3 季行動電源、電子菸相關產品出貨不佳，馬達控制與無線充電相關產品，需求也降溫，不過行動電源、健康量測、血糖儀、鋰電池保護晶片等產品表現持穩，支撐營運表現。

再者，盛群也打進中國大陸最大無線耳機充電盒廠商供應鏈，客戶需求很好，產品第 3 季底開始設計導入，預期第 4 季到明年，出貨量將會逐步放大。

李佩縈表示，目前客戶端需求都保守，觀察指標在雙十一與聖誕節假期因素的銷售狀況，整體市場不確定性增加，但就盛群與代理商庫存水位而言，目前皆偏正常，只是終端客戶庫存水位偏高，影響需求，包含無線充電、空氣清淨機等產品。

在 32 位元 MCU 產品方面，盛群前 3 季出貨大幅成長，出貨量已達 1172 萬顆，全年出貨將達 1400-1500 萬顆，可望較去年倍數成長，明年出貨量也將持續增加。

至於明年，李佩縈表示，盛群將力拚與今年持平的表現，包含營收與獲利，其中 32 位元客戶群布局廣，將可彌補今年上半年過度依賴單一客戶出貨的情形，包含無線耳機充電盒，以及其他健康量測、煙霧感測相關產品，出貨也可望看俏。