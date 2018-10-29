羅麗芬-KY上市現增新股10月30日起競拍 廈門招商會創4億元商機

羅麗芬 - KY(6666) 在廈門舉辦中國全國招商大會，預估有 1200 位美容 SPA 會館院長出席，並向經銷商進貨，締造總計高達 4 億元之業績。而配合 11 月中下旬掛牌的上市前現金增資將發行新股 4,800 張，其中 3,456 張採競價拍賣 30 日起展開，競拍底價為 110 元，將在 11 月 5 日開標。擁有「葛林若」、「聖迪妮爾」、「黛昂絲」三個臉部保養品品牌的羅麗芬，以經銷商營運模式，產品遍布中國超過 3,200 家終端銷售點。28 日起於廈門舉辦中國全國招商大會，對象是經銷商及終端 SPA 美容會館院長，當天估計有 1200 位美容 SPA 會館院長出席參與盛會，創造 4 億元營業額。



羅麗芬每年舉辦三場全國招商大會，事先會在經銷商說明會發布招商會資訊，充分地準備好全國招商會的邀約。在每場全國招商會中，總有上千名來自各省市的美容 SPA 會館院長，向其當地經銷商簽定進貨方案，預付產品貨款。10 月 28 日的廈門招商大會，估計有 1200 位美容 SPA 會館院長出席參與盛會，並向當地經銷商進貨，本次大會所收訂單已超越預期，總計高達 4 億元之營業目標。



羅麗芬預計 11 月中下旬上市，配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股 4,800 張，其中 3,456 張採競價拍賣，將從 10 月 30 日起展開競價拍賣投標，競拍底價為 110 元，每標單最低為 1 張，投標數量以 1 張 (仟股) 之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過 442 張(仟股)，並於 11 月 5 日開標。