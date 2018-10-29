近選舉情更卻 雙十檔推案逾千億

【文 / 住展雜誌】

今年來，北台灣推案量瘋狂爆發，這股推案狂潮從年初一直蔓延。但到九二八檔、雙十檔期，推案量似乎有減速跡象，預估量稍低於預期……

房市九二八檔與雙十檔期，往往是每年房市黃金銷售檔期，而今年遇到十一月的九合一大選，建商推案信心是否有遭受影響呢？

據住展雜誌統計，今年北台灣房市雙十檔期推案預估量約為一四四○億，較去年同期成長約一五三億、年增幅約十一點九％，創下近五年新高水位。

然而，若與今年上半年的三二九檔與五二○檔相比，三二九檔實推案量約二千億、五二○實推案量約二千七百億，顯示今年雙十檔期案量雖呈現年增，但量能並沒有想像中那麼多，代表建商已經稍有『克制』。

北市多延推案 新北案量最大

北台灣雙十檔中，以新北推案預估量最大，約達七一○億，其次是台北市的二七三億，桃園則以二六八億居第三。而近期房市量價俱衰的宜蘭地區，業者幾乎已棄守檔期，案量萎縮至僅約六億。

台北市雙十檔期推案量不大，其中「吉美大安花園」、「達麗 101」為延推案；若扣除延推案，案量就剩不到兩百億，推案相對冷清。若以推案數量而言，內湖區預計推出的建案最多，將有四個建案公開；若以案量計算，則大安區有七十幾億案量最大。

從產品面看，台北市雙十檔期建案以中、小坪數房型居多，一改先前以大坪數為主流的市況，顯示建商回頭擁抱較好賣的中、小坪數。

台北市以南 爭戰重劃區

新北市推案多集中在新興重劃區，又以新莊頭前、新店央北，以及土城暫緩發展區等三個重劃區案量最多，江翠北側重劃區、淡海新市鎮與林口特定區則僅有零星推案。

桃園推案也集中在重劃區，其中桃園中路、龜山 A7 等兩個重劃區案量約一三○億，占全市推案量近一半之強。新竹則有逾半的案量來自竹北，較特別的是新埔又出現大型透天指標案「昌禾歐洲計劃」，新埔今年案量，已超越過去好幾年的總合。

桃園房市 平價當道

整體來看，今年雙十檔推案量雖比去年增加，但若與上半年相比則稍微遜色，建商推案火力從極熱降至溫和成長。在價格面方向，桃園市新建案多走平價路線，但台北市、新北市建案卻擁抱高價主義，高價案遠遠多過讓利案，讓利案少之又少。顯示業者並未因選舉將至，而把賣價放軟。

尤其是板橋江翠北側、新店中央新村北側、土城暫緩發展區等三大重劃區，新案價格持續往上拉，似有開低走高的跡象。至於這三個重劃區建案價格走漲，究竟是品牌建商的專利？抑是一般建商也能如法炮製？未來還待觀察。

本文摘自 2018 年 10 月 5 日出刊之《住展雜誌》438 期房市話題單元，同期內容除本文外，並有「保值宅六大指標」、「選舉紅包大放送 剪彩行情全面啟動」、「市長候選人 都更政見可行嗎」、「怎麼買房、換屋」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 438 期

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