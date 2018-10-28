散戶自救》5大投資贏家親授 台股震盪下4招操作攻略

文／林心怡

台股震盪劇烈，未來是否能轉危為安，除了要看是否能出現落底反彈，多數投資贏家認為，除非國安基金進場或新進大戶資金換手撐盤，否則即使融資餘額在斷頭賣壓湧出後大減，仍不可視為籌碼乾淨而失去投資戒心。

群益投信基金經理人沈萬鈞分析，就歷史經驗來看，當融資大減，短線一定是先彈再說，但若反彈後，台股年線仍然失守且正式下彎，那麼接下來二年線、五年線有機會都被摜破，通常十年線 8750 點附近，才會是長線真正築底區域。

永誠國際投顧投資總監陳威良指出，從技術面來看，月 KD 從年初以來就持續往下，八月、九月間雖一度反彈向上，但 KD 開口未放大，且未能突破前高，形成長線指標負背離；隨著十月的長黑 K 棒出現，讓 KD 指標向下開口擴大，中長期盤勢轉空已確立，持股接近滿檔的投資人，短線反彈都應該減碼因應，切勿摸底搶短或融資攤平。

攻略一：低持股等機會

趨勢反轉宜避險操作

技術面與籌碼面均不利快速反攻，因此在投資策略的擬定上，「獵豹財務長」郭恭克建議，持股接近滿檔幾乎全部套牢者，切勿向下攤平，「反彈」反而是減碼之際，先建立認賠心態，一旦減碼過半後，嚴設損益點，可少量來回小做價差；至於已全部出清的空手者，此時可挑領先落底、價值被低估、籌碼相對乾淨、受到大戶青睞者，作為攻守兼備的標的。

攻略二：跌時重質

挑價值低估、具高現金殖利率標的

股市有句諺語：「漲時重勢，跌時重質」。郭恭克分析，投資人若目前持股屬於趨勢型或景氣循環型，如果原本就打算長線持有，也沒有融資，或許有機會等下次產業的循環。如果屬於高現金殖利率股票，即使行情轉空，至少還能透過配息來彌補，坐擁收息收益。

他以國內利基型連接器製造廠商信邦為例，公司目前涵蓋的五大事業群包括健康照護、汽車產業、綠能、工業應用與通訊領域，產品橫跨電動車充電站、充電槍線纜與半導體設備線材，均屬具有長期趨勢話題的方向，且公司九月營收 15.08 億元，年增率 20.57％，不但連創七個月單月歷史新高，也創單季歷史新高。

另一方向是瞄準國安基金動向，以過去經驗，國安基金可能護盤買進的標的，往往偏向中大型、本益比不高，且獲利穩健的高現金殖利率股，如台泥、亞泥、台塑集團股、台灣高鐵等，只要符合長線自由現金流為正，選在現金殖利率 5％至 6％買進，都是相對安全的切入點。

攻略三：操作政策偏多標的

留意旺季傳產股與績優股

擅長飆股投資的碩聯環球台股策略顧問黃豐凱則指出，從籌碼面與基本面綜合來看，受惠政策拉抬的傳產股世紀鋼、漢翔，以及第四季可望反映旺季效應的散裝航運股裕民、台航、台驊，也值得留意。

其中，物流業者台驊受惠於空運攬貨業務成長，上半年 EPS1.37 元，加上中美貿易戰影響，不論海運、空運的艙位，下半年持續被客戶搶買，而且都是利潤高的現貨價，法人預估，第四季單季 EPS 就有機會賺到一元，全年上看 3 元；該公司上次單季賺到一元是一四年下半年，隔年股價最高來到 41.95 元；以明年可望配發 2.2 元現金，目前股價 25.2 元計算，現金殖利率接近 9％，搭配主力籌碼有持續進駐的態勢，未來股價空間不容小覷。

此外，在旺季題材股方面，第四季本來就是散裝航運的傳統旺季，加上中美貿易戰影響，使得運送穀物船舶航行需求增加，租金有機會再上漲，觀察國內散裝業者船隊，以運送穀物為主的台航受惠最大，預估今年 EPS 有 2.28 元。

來源：《今周刊》 1139 期

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