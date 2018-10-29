歐股盤前─指數期貨下挫 歐洲Stoxx 50期指跌逾1.7%

近期美股波動劇烈，全球市場大失血；今 (29) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 1.7%。

台北時間週一下午 2 點 30 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 1.08%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.50 %，德國 DAX 指數期貨下跌 0.36%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 1.25%。

上週五美股收低，道瓊工業指數收跌 296.24 點 (1.19%)，至 24688.31 點；標普 500 指數收跌 46.88 點 (1.73%)，至 2658.69 點；那斯達克指數收跌 151.12 點 (2.07%)，至 7167.21 點。

10 月以來，標普 500 指數累計跌逾 8%，道瓊工業指數跌逾 6%，那斯達克指數跌約 11%。

美國上週公布第 3 季國內生產毛額 (GDP)，年增 3.5%，優於預期；不過，企業投資僅成長 0.8%，遠不及第 2 季的 8.7%，經濟前景再添疑慮。

巴西總統大選結果出爐，有「巴西川普」之稱的極右派候選人 Jair Bolsonaro 確定當選，市場樂觀期待，未來 12 個月巴西股市將大漲。

週一亞股依舊疲軟，截至發稿，上證綜指下跌 2.47 %，深證成指下跌 2.71 %；南韓 Kospi 指數跌逾 1.4%，日經 225 指數跌逾 0.1%；台股則收漲 27.14 點，至 9516.32 點。