紫光控股復牌飆漲12%！清華控股擬向深投控轉讓紫光集團36%股權

鉅亨網新聞中心 2018年10月29號15點10分

清華控股擬向深投控轉讓紫光集團 36% 股權，紫光控股 (0365-HK) 午後復牌大漲 12.43%，報港幣 1.99 元，突破 20 日均線 (港幣 1.944 元)；不過股價後繼無力，截至發稿，報幣 1.82 元，漲幅大幅收斂至 2.825%。

圖：新浪財經

紫光國微 (002049-CN)、紫光股份 (000938-CN) 及紫光學大 (000526-CN)3 家公司 10 月 25 日晚間同時公告，公司實控人清華控股於 10 月 25 日與深圳市投資控股有限公司及紫光集團共同簽署了《合作框架協定》，擬向深投控轉讓紫光集團 36% 股權。轉讓完成後，清華控股持有紫光集團 15% 股權，深投控持有紫光集團 36% 股權。

同時，經各方協商，清華控股於 10 月 25 日與蘇州高新和海南聯合分別簽署了《股權轉讓協定之終止協定》，並共同簽署了《共同控制協定之終止協定》。

據中證網分析，相比 9 月 4 日晚披露的方案，清華控股轉讓紫光集團股權調整有兩大變化。首先，清華控股此前擬將其持有的紫光集團 30%、6% 的股權分別轉讓給高鐵新城、海南聯合；新的方案是清華控股將持有紫光集團 36% 的股份轉讓給深投控。

其次，清華控股此前與高鐵新城、海南聯合 3 方簽署《共同控制協議》，對紫光集團實施共同控制；新的方案是，清華控股和深投控應在簽署 36% 股權轉讓協定的當天，簽署《一致行動協議》或作出其他安排，約定本次股權轉讓完成後由清華控股和深投控一致行動或作出類似安排，達到將紫光集團納入深投控合併報表範圍的條件，以實現深投控對紫光集團的實際控制。

早前公告顯示，根據調查，高鐵新城、海南聯合符合有關法律法規及相關政策關於受讓國有股權的主體資格要求，最近 2 年生產經營及財務情況穩定，近 5 年內未發現重大違法違規記錄和不良誠信記錄。

根據官網資料，深投控是 2004 年 10 月在原深圳市 3 家國有資產經營管理公司基礎上，組建新設的國有資本投資公司。截至 2017 年底，註冊資本人民幣 230 億元，資產總額約人民幣 5000 億元，年均營收約人民幣 500 億元，年均利潤總額約人民幣 200 億元。