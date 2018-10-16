趙偉國辭紫光存儲法定代表人 半年來第三次缷重要職務

清華控股降低紫光集團持股，大陸紫光集團掌舵者趙偉國，昨 (15) 日辭去南京紫光存儲科技公司法定代表人，並由章睿接任，這是趙偉國今年來第三次辭去重要職務。

公開資料顯示，紫光存儲是紫光南京積體電路基地專案一期的建設單位，專案總投資人民幣 700 億元。章睿為紫光方面工廠建設事業部總經理兼集團招採總經理。

紫光控股 (0365-HK) 昨收港幣 1.78 元，下跌 4.8%。

紫光控股股價

紫光集團昨晚對《證券日報》表示，南京紫光儲存器專案是紫光集團晶片板塊的戰略重點之一，趙偉國現已順利完成了專案初期的立項和規劃等工作，隨著專案進入到施工建設階段，由一線人員擔任法定代表人負責具體工作，有利於高效推動後續的專案進展。

卸任紫光存儲法人職位或許並非意味著趙偉國已經完全對南京紫光儲存器專案放手。據瞭解，紫光存儲的全資母公司為南京紫光存儲科技控股有限公司，目前來看，趙偉國仍擔任南京紫光存儲科技控股有限公司法人一職。

對此，分析人士指出，這或許意味著南京紫光儲存器專案還有一些後續事務需要趙偉國處理，但總體來看趙偉國從南京紫光儲存器專案中退出是肯定的。

在趙偉國 3 次辭去重要職務的同時，他所入股的紫光集團也在發生股權大變動。今年 9 月，紫光集團旗下的紫光國微 (002049-CN)、紫光股份 (000938-CN) 和紫光學大 (000526-CN) 3 家公司共同的實控人清華控股份，分別把所持有的紫光集團 30% 和 6% 股權轉讓給高鐵新城和海南聯合，並簽署 3 方共同控制協議。

隨著清華控股將 36% 股權對外轉讓，其持有紫光集團的股權比例降至 15%，由此，趙偉國旗下企業成為紫光集團的最大股東。

今年 4 月 8 日，趙偉國因工作繁忙申請辭去公司董事、董事長職務。8 月 1 日，由於工作調整，趙偉國辭任清華控股董事。