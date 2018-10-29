華擎前三季EPS 4.1元 Q4新品助攻 營運看升 全年EPS上探5.5元

板卡廠華擎 (3515) 公告第三季財報，單季因新品研發費用提列使營益率下滑，單季 EPS 1.19 元，累計前三季 EPS 為 4.1 元。因第四季新品推出，加上研發費用有機會下降以及台幣匯率貶值助陣，營收獲利均可望放大，全年 EPS 上探 5.5 元。此外，華擎伺服器業務在第三季正式轉虧為盈，第四季力拚將全年度的赤字翻正，明年起飛。



華擎第三季英特爾新品延遲到 10 月份才上市，加上 CPU 缺貨影響，呈現旺季不旺的態勢，單季合併營收 24.32 億元，季增 2.4%，年增 0.5%，同時，毛利率在出貨整機的伺服器佔比拉高下略減，為 22.36%，營益率又因新品開發費用增加，以 5.51% 季減 1.66 個百分點。



因此，第三季營業利益為 1.34 億元，季減 21.8%，年減 32.3%，為 5 季新低，歸屬母公司業主淨利則為 1.44 億元，季減 11.7%，年減 18.2%，EPS1.19 元。累計前三季合併營收為 74.43 億元，年增 10.2%，毛利率 23.73%，年增 2.97 個百分點，營業利益 5.47 億元，年增 53.2%，歸屬母公司業主淨利為 4.95 億元，同比上升 41.2%，EPS 為 4.1 元，同比上升 35%。

