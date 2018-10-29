誠泰科技上櫃蜜月甜盤中最高20.5元 空調用發泡型熱熔膠Q4挹注營運

熱熔膠廠誠泰科技 (4767) 於今 (29) 日以 18 元掛牌上櫃，掛牌首日勁揚逾 13%，股價來到 20.5 元，該公司跨入家電自動化領域，開發輕量化緩衝填縫熱熔膠應用於室內冷氣機、冰箱內之發泡熱熔膠，預計第四季有實質貢獻；另外，所研發的 PM2.5 聚烯烴熱熔膠濾清器，明年上半年可看到研發成果。誠泰生產據點包括中國廣東中山、高科廠熱熔膠年產能各為 1 萬 1525 噸以及 4372 萬噸，合計年產能約 1.6 萬噸左右，占營收比重約 95%，其餘防水膜，熱熔膠具低揮發性、黏接迅速，且不含溶劑等特性，具有取代溶劑型接著劑的優勢。



誠泰今年上半年營收 5.4 億元，年增 3.88%，毛利率 24.6%，稅後淨利約 2300 萬元，每股純益 0.81 元，相關同業為德淵 (4720)、南寶 (4766)。



誠泰熱熔膠主要應用在包裝材占 44%，主要客戶為青島啤酒、蒙牛、統一 (1216)；鞋業為 22%，主要客戶為 adidas、new balance、puma；書本製造占了 16% 主要客戶為新華出版、GRAMEDIA、沈氏印刷 (8921)，其他占 13%，主要客戶為 IKEA、雅詩蘭黛代工廠、Honeywell 等。



另一項自黏式防水膜產品，具有施工迅速、黏附效果佳，以及施作便利等特性，相較於傳統塗料防水工法具有更優異的防水性及延伸率，且符合公共工程採購合約規範，城鎮人口集中化發展趨勢，帶動大眾捷運工程需求、公共工程地下化需求，擴大自黏式防水膜的應用市場。

