產業成長放緩 福貞-KY Q3小虧 前三季每股虧損0.71元

隨稼動率提升，福貞 - KY(8411) 第三季虧損幅度雖較上季減少，但已連兩季虧損，第三季每股虧損 0.21 元，前三季每股虧損達 0.71 元。法人表示，由於軟性飲料成長增速放緩，且原物料價格仍處高檔，導致福貞 - KY 連續兩季出現虧損。福貞 - KY 第三季淨損 3715 萬元，毛利率 9.12%，營益率 - 11.98%，單季每股虧損 0.21 元；前三季淨損 1.24 億元，毛利率 8.8%，營益率 - 14.64%，每股虧損 0.71 元。



此外，福貞 - KY 看好中國軟飲料及啤酒市場成長性，預計投入 10 億元，啟動河南福貞廠鋁罐產線規畫，提升兩片式鋁罐及飲料充填產能，規劃新增兩條鋁罐產線，最快將於明年第三季加入生產。