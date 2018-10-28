14股特大單凈流入資金超5000萬元

兩市全天特大單凈流出46.47億元，其中14股特大單凈流入超5000萬元，東旭光電特大單凈流入1.96億元，特大單凈流入資金居首。

滬指10月26日收盤下跌0.19%。資金面上看，滬深兩市全天特大單凈流出46.47億元，共計918股特大單凈流入，1062股特大單凈流出。

從28個申萬一級行業來看，當日有6個行業特大單資金凈流入，房地產特大單凈流入規模居首，凈流入資金5.78億元，該行業指數當日上漲2.13%，其次是鋼鐵，當日上漲0.97%，凈流入資金為2.24億元，凈流入資金居前的還有采掘、化工等行業。

特大單資金凈流出的行業共有22個，凈流出資金最多的是非銀金融，特大單凈流出資金19.54億元，其次是食品飲料，特大單凈流出資金9.68億元，凈流出資金居前的還有醫藥生物、傳媒等行業。

具體到個股來看，14股特大單凈流入超5000萬元，東旭光電特大單凈流入1.96億元，凈流入資金規模居首；陜西煤業特大單凈流入資金1.87億元，位列第二；凈流入資金居前的還有工商銀行、萬科Ａ、華業資本等。特大單凈流出股中，中國平安特大單凈流出資金6.34億元，凈流出資金最多；東方財富、康美藥業特大單凈流出資金分別為3.73億元、2.27億元，凈流出資金規模位列第二、第三。

股價表現方面，特大單資金凈流入超5000萬元個股周五平均上漲4.04%，表現強於滬指。具體看，上述個股當日全線上漲，股價以漲停收盤的有高斯貝爾、華業資本等。

所屬行業來看，上述特大單凈流入資金居前個股中，房地產、采掘、銀行行業最為集中，上榜個股有3只、2只、2只。

來源：數據寶