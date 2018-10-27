中興(00763-HK)內部通告續聘美方監察官 五年內將持續雙邊監管

日前，《中國經營報》記者獨家獲悉一份中興公司(000063-CN)(00763-HK)名為“內部公示文件：關於監察官任命公告（根據2018年10月3日《監察官監察條件變更命令》擬定）”的文件，其中稱，將延長自2017年7月20日開始的監察期。在此期間，獨立監察官James M． Stanton將被中興延續聘任至2022年3月22日。該監察官將繼續履行2017年《認罪協議》《認罪協議》附件A（修改版）以及美國法院的《同意公司監察官任命狀》中規定的職責。

內部公示文件的發出，源於一份《監察官監察條件變更命令》：得克薩斯州北區美國地方法院10月3日簽發命令，修改法院於2017年3月22日批準生效的協議所列載的對公司的監察條件。法院對監察條件的修改包括以下主要條款：延長法院任命的監察官的任期至2022年3月22日；授予監察官與SSA（美國社會保障管理總署）約定的特別合規協調員享有的相同的、可以接觸與遵循《2018年出口管制改革法案》《出口管理條例》和命令相關的特定文件、信息、設施和人員的權限。

之所以發出這樣的變更命令，據中興通訊(17.250, -0.19, -1.09%)在10月7日發布的公告稱，是因為中興公司、深圳市中興康訊電子有限公司及美國商務部工業與安全局於2018年6月達成的替代和解協議所述的行為導致。

上述監察官，系美國法院於2017年7月派遣至中興。而今年9月，美國商務部派遣的“特別合規協調員”（以下簡稱“SCC”）Roscoe C． Howard， Jr．（霍華德）業已進駐中興。至此，中興進入美國政府的雙重監管時期，中興發布的幾份相關文件都提到，公司必須同時與SCC和監察官充分合作。

監管嚴厲

據悉，James M． Stanton為美國得克薩斯州的一名律師，為Stanton 律師事務所的合夥人，於2017年3月22日被美國法院任命為監察官，於2017年7月20日開始監察中興。而Roscoe C． Howard， Jr．為美國知名律所Barnes & Thornburg的訴訟部門合夥人，曾任哥倫比亞特區檢察官，於2018年8月24日被美國工業安全局（BIS）選定為SCC。

中興公司內部的文件顯示，Stanton職責是持續監察、審查、評估和匯報中興公司及其全球子公司和關聯企業對美國出口管制法律法規、2017年3月和解文件以及2018年10月3日美國法院《監察官監察條件變更命令》的遵守情況。Howard主要負責協調、監察、評估並匯報中興公司及其全球範圍內的子公司和關聯企業對美國出口管制法律法規、2018年6月和解文件的合規工作。

雙方相同的權限是，均擁有全面且完整的接觸所有相關的公司員工、賬目、記錄、系統、文件、審計、報告、設施和技術信息的權利。

不同的是，根據文件顯示，Stanton被視為兼職的美國司法人員，並將向美國法院匯報。其不是中興公司或美國司法部的員工或代理人，亦不是中興公司的法律顧問，中興公司與其之間沒有也不會形成律師-客戶關系。而SCC獨立於中美雙方，平等地向中興公司總裁和董事會以及BIS匯報工作，並在履行其職責時咨詢BIS。任職期間，Howard將為中興內部提供合規義務的專業知識方面的指導。而且，Howard還會成為中興和美國政府之間的溝通新渠道：作為中美兩方的中間人，既將美國政府及BIS的建議和反饋轉達給中興，又把中興履行合規義務的成果展示給美方。

另外的不同是，Stanton需要每年向美國法院遞交一份報告，其余的中期報告可自行決定是否提交；另外，Stanton需在2020年7月以前就中興對2018年6月《替代和解協議》與《替代命令》以及受相關法律管制的出口、再出口、轉移（在國內）對於美國出口管制法的遵守情況進行兩次年度稽查，同時向BIS 和中興董事會遞交稽查報告。而協調官Howard在任期第一年，每季度向BIS匯報一次，自第二年起，每半年匯報一次；此外，Howard團隊還會展開6次合規稽查工作，並向中美雙方提交稽查報告。

中興配合

在上述內部文件中，中興公司方面亦表示：“中興公司總裁已於2017年7月2日向全體員工宣布，我司將完全致力於出口合規，致力於通過協作、透明和支持的方式來配合監察官的工作。自監察期開始以來，我們歡迎並將繼續歡迎監察官的監督，使我司更強大、更合規。根據美國法院的《監察官監察條件變更命令》，我在此要求中興公司及其子公司和關聯企業的所有董事、管理人員和員工全力協作，高效、真實且完全地配合監察官根據其職責所提出的要求，繼續努力以促使監察官在中興監察期內的工作順利和成功地完成。”

另外相關的描述也再次強調了配合監管對中興的重要性：“正如與SCC的合作一樣，在整個監察期內，各位與監察官及其團隊的合作至關重要。自2017年7月20日監察期開始後，部分員工將收到監察官關於獲取文件、數據或其他信息的要求。監察官還將要求與部分員工進行訪談。我想強調的是，各位必須非常認真地對待這些要求，並以真實、及時和完整的方式回應這些要求，絕不幹涉或妨礙監察官履行其監察公司合規情況的職責。保持快速、高效、準確地滿足監察官的要求，對於中興公司業務的持續健康發展和成功至關重要。”

類似的描述，也曾在SCC就位時出現過：“一些員工會收到SCC提出的關於文檔、數據或其他信息的要求。SCC也會訪談某些員工。我在此強調，必須認真重視這些要求，以真實、及時和完整的方式回應這些要求，並不得以任何方式幹擾或妨礙SCC對公司的合規工作進行監察。快速、高效、準確地滿足SCC的要求對於中興公司業務的持續健康發展和成功至關重要。”

“對於中興這種在監管期內的企業，原則上保守商業機密肯定是比較困難的，比如銷售渠道類的信息，如果不對監察官披露，可能是典型的對抗審查，但是對於技術秘密等，是否可以不公開，還要看監察官的具體要求或具體交易的情況來分析。”北京高文律師事務所合夥人、法學博士管健對記者分析。管健專業從事WTO和國際貿易法領域的案件代理和理論研究，包括貿易救濟、貿易政策、貿易壁壘、出口管制和爭端解決等。

在管健看來，這樣的監管權限很大，但是也不能毫無邊界。如果涉及中國的保密法律之類的問題，例如中興如果承擔國家級項目還需要另外研究解決方案。

雙邊監管狀態持續

按照目前的雙邊監管框架，兩方合規監管人員代表美國不同的系統，其工作是否會有重覆審查、沖突，尚且不得而知。雖然在中興兩份不同的文件中，分別有“美國得克薩斯州法院依據公司與美國政府2017年3月達成的協議指定了現任監察官James M． Stanton，SCC的工作職責是在現任監察官職責之外的另行的職責”“監察官的職責是美國工業安全局（BIS）根據2018年6月公司同BIS達成的協議所任命的特別合規協調員Roscoe C． Howard之外的職責”，但尚無更明確的解釋或分工。

至於合規工作的開展是否會因為要求過多，比如要隨叫隨到等影響員工日常工作，是否會因為監察範圍過大侵犯員工本人隱私等權利，是否會有員工因為溝通不暢被判定為“阻礙調查”，因此受罰，目前還沒有相關的信息提示。但一位中興內部人士在接受《中國經營報》記者采訪時坦言，工作上還沒與合規官產生交集，也沒有聽其他同事談及過，所以暫時不知道是否會產生什麼影響，也不清楚合規官的工作流程和方式。

管健則分析，按照美國的慣常做法，對於違反美國出口管制的行為，一般都是由商務部或財政部發起調查，如果涉及刑事問題，美國司法部才會介入。

按照上述分析，中興事件至此主導的還是美國商務部。業內也有傳聞稱，現在中興內部更多主導稽查工作的還是美國商務部派遣的團隊。一位不願意透露姓名的中興人士告訴記者，美國商務部派遣的SCC是要常駐深圳，而美國法院派遣的監察官並沒有常駐深圳。

從美國商務部的公告也可以看出其對中興事件的重視。商務部部長羅斯說：“今天的任命是美國商務部對中興通訊采取的前所未有的措施的延續，Howard先生非常精通公司合規問題，他曾作為聯邦檢察官審理過100多個案件，並曾在合規和道德問題上向私營企業提供幫助。”據悉，Howard曾兩次擔任共和黨和民主黨總統的助理獨立律師，並曾擔任哥倫比亞特區和弗吉尼亞州東區的助理美國檢察官。在擔任助理獨立律師期間，曾擔任獨立顧問辦公室的首席檢察官，調查美國住房和城市發展部有問題的方案、官員和活動。在第二次擔任助理獨立律師期間，Howard在美國農業部前部長A·邁克爾·埃斯皮的欺詐、虛假陳述和酬金調查及審判中擔任首席出庭律師。

來源：中國經營報 責任編輯：張國帥