美股盤前─科技股受到壓力 道瓊盤前大跌約250點 等待GDP數據

科技股再度陷入困境。亞馬遜與 Alphabet 公布財報後，於盤後交易中，股價下跌。

Alphabet 公布第三季營收為 337 億美元，較去年同期上升 21%，但却低於分析師預期。

亞馬遜公布第三季獲利 29 億美元，創史上新高。但其營收與未來一季營收預估，則低於華爾街預期。

以科技股為主的 Nasdaq 指數命運坎坷，儘管週四上漲，該指數 10 月仍下跌 9%，可能創下自 2008 年 11 月以來最差單月表現。

台北時間 20:30 美國將公布第三季國內生產毛額 (GDP)。目前距期中選舉已不到二週，投資人將密切注意該數據。第二季 GDP 為成長 4.2%，創 2014 年以來高點。

分析師預估，第三季 GDP 為成長 2.1% 至 3.9%。接受 Refinitiv 公司調查的分析師平均預估第三季 GDP 為成長 3.3%，該預估仍大幅高於過去 37 季經濟擴張時期的平均成長率 2.3%。

全球股市方面，盤前交易中，美國指數期貨下跌，道瓊下跌近 250 點。

歐洲股市於早場交易中，大幅走低。法國股市跌幅逾 2%。

亞洲股市今日收低，南韓股市下跌 1.75%，為跌幅最大股市。

週四，美國股市大幅上漲。道瓊收高逾 400 點。S&P 500 上漲 1.9%，Nasdaq 漲幅達 3%。