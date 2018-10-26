台股10月股災蔓延 加權指數單周重挫430點 上市櫃公司市值蒸發1.37兆元

台股 10 月股災蔓延，本周重挫 430.08 點，跌幅達 4.34%，股市跌跌不休也讓上市櫃公司市值大縮水，統計至今 (26) 日止，全體上市櫃公司市值單周縮水 1.37 兆元，市值降至 28.6 兆元。

根據證交所統計，台股今日加權指數收在 9489.18 點，單周下跌 430.08 點, 跌幅 4.34%，台灣 50 指數單周下跌 372.54 點，跌幅約 4.87%，寶島股價指數收盤為 10,756.75 點, 單周下跌 506.58 點，跌幅約為 4.50%。

證交所統計，在產業個別指數部分，貿易百貨類指數單周上漲 1.27% 的漲幅居冠，至於生技醫療類單周指數大跌 12.01%，跌幅最大；另外，未含金融類指數下跌 364.55 點，跌幅約 4.40%，未含電子類指數下跌 512.79 點，跌幅約 3.61%，未含金融電子類指數下跌 412.08 點，跌幅約 3.45%。

成交金額部分，第一名為電子零組件類，成交金額 1,149.36 億元，占全體上市股票交易金額 22.25%，第二名為半導體類 1,083.07 億元，占全體上市股票交易金額 20.97%，第三名為光電類 606.87 億元，占全體上市股票交易金額 11.75%。

在成交量周轉率部分，前三名依序為電子零組件類 (4.66%)、光電類 (2.93%) 與電機機械類 (2.86%)。

證交所表示，本周集中交易市場總成交金額為 5,914.93 億元，全體上市股票成交金額為 5,164.91 億元，股票成交量週轉率為 1.47%。