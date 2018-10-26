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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月26日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
0056   元大高股息              7563    205455    2303   聯電                  -18268    -42381  
2317   鴻海                    6310    -28946    00632R 元大台灣50反1         -17539         0  
2409   友達                    4339    -10578    2891B  中信金乙特             -5742         0  
00671R 富邦NASDAQ反1           2728         0    00677U 富邦VIX                -5102         0  
00655L 國泰中國A50正2          2525         0    3481   群創                   -3153    -14353  
2888   新光金                  2367     14326    00633L 富邦上証正2            -2728         0  
2890   永豐金                  1855      1651    2014   中鴻                   -2431     -2159  
2337   旺宏                    1557    -32854    6116   彩晶                   -2170    -30868  
2823   中壽                    1537     -4690    2881   富邦金                 -2131     -3739  
3231   緯創                    1467    -11607    1102   亞泥                   -1755     -3100  
2892   第一金                  1459    -15000    00676R 富邦臺灣加權反1        -1584         0  
2412   中華電                  1298     -5653    2883   開發金                 -1582      6581  
00635U 元大S&P黃金             1222         0    2448   晶電                   -1566      6776  
1605   華新                    1211    -14213    2882   國泰金                 -1535     -4263  
6278   台表科                  1173     -1321    2330   台積電                 -1525    -53380  
8150   南茂                    1103      5593    00637L 元大滬深300正2         -1453         0  
2340   光磊                    1044      -333    2884   玉山金                 -1416      -386  
2885   元大金                   900      9722    2002   中鋼                   -1234     -3696  
2376   技嘉                     891      -796    00691R 兆豐藍籌30反1          -1225         0  
00708L 元大S&P黃金正2           879         0    2324   仁寶                   -1152    -23696  
0050   元大台灣50               850    -41575    2886   兆豐金                 -1047    -15455  
2313   華通                     800      -104    2454   聯發科                  -984     -3637  
1216   統一                     707      -633    2887   台新金                  -980    -12935  
00693U 華頓S&P黃豆              696         0    2344   華邦電                  -940     -4902  
2353   宏碁                     693      4217    2610   華航                    -926       331  
2515   中工                     562     -3248    2834   臺企銀                  -903     -4659  
00640L 富邦日本正2              531         0    1101   台泥                    -875     -4940  
2801   彰銀                     526      1545    3035   智原                    -808     -2318  
5880   合庫金                   492     -8342    2027   大成鋼                  -775     -1977  
00669R 國泰美國道瓊反1          483         0    2439   美律                    -722      -114  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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