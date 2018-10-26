伸興估今年家用縫紉機銷量330萬台 越南廠產能佔比逾80%

家用縫紉機代工廠伸興 (1558) 下午舉行法說會，財會訊處副總周俊伸指出，10 月家用縫紉機接單 27 萬台，但 11 月及 12 月還不確定，保守預估第四季出貨約 61 萬，今年全年目標為 330 萬台，年增 7.5%。而中美貿易戰對公司完全沒有影響，目前越南廠產能佔比已攀升逾 80%，中國產能可以很迅速移往越南廠。伸興自結 9 月營收 7.14 億元，月減 9.23%，年增 64.59%；累計前三季營收為 52.46 億元，年增 18.14%。



周俊伸指出，年初原本預估今年出貨量為 309 萬台，而第一季出貨量為 51 到 52 萬台，自第二季感受市場景氣恢復，在第二及第三季銷售不錯下，累計前三季已出貨 269 萬台。



伸興預估今年家用縫紉機銷售約 330 萬台，較去年 307 萬台成長 7.5%，逼近 2014 年 331 萬台高水準。周俊伸指出，第四季是傳統淡季，預估單季銷售約 61 萬台，目前 10 月接單 27 萬台，但 11 及 12 月還不確定，目前以保守看待。



伸興目前除台灣總公司外，於 1998 年大陸張家港設廠，也於 2005 年進軍越南建廠，周俊伸指出，以中國大陸及越南廉價人工成本，設立生產基地，產能能大幅提高，也提高零件自製率，降低產品成本，使得產品更具價格競爭優勢。



以中國及越南兩廠產能配置上，周俊伸指出，2011 年以前以大陸廠為生產重心，產能佔比高達 60% 以上，但大陸銷往歐洲要 10% 關稅，而越南是零關稅，加上大陸生產成本不斷提升，因此，伸興規劃將產能移往越南廠，大陸廠減少設備及人員並高生產效率，以今年上半年來看，越南廠產能佔比已達到 80% 以上，所以這次中美貿易戰對公司來說是完全無影響。



周俊伸進一步指出，大陸產能不到 20 萬台，美國第一波加增關稅產品沒有包括家用縫紉機，但在第二波名單中有包含並自明年 1 月實施，目前公司已逐步將產能移往越南廠，越南廠最大產能可到 300 萬台以上，轉移可以很迅速。



周俊伸表示，原料成本佔比約 55-65%，其中兩大原料鋁跟 ABS 塑膠又佔成本的 35%，近半年價格來到新高水準，目前公司以越南廠為主，人工成本大幅降低，也可使營運成本減少。



伸興 2018 年上半年營收較去年成長 9%，毛利率 24%，主要為家用縫紉機材料不斷上漲，越南調薪人事成本增加，但第二季產能新增，利用率也提升，單季毛利比首季好；累計上半年稅後淨利為 3.72 億元，每股盈餘 6.07 元。



以銷售地區來看，歐洲佔比最高達 48%，北美洲 19%，亞洲約 18%，中南美洲 9%，中東 3%，大洋洲 2%，非洲僅 1%。



針對股利政策方面，周俊伸指出，公司以現金股利為主，以盈餘配發 65-70%，預估明年也維持這樣態勢。

