【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

亞馬遜及 google 營運展望不如市場預期，推動今早美股電子盤期貨走跌，CBOE VIX 指數持續上升，美 10 年債殖利率續跌，加上鴻海復盤隨即大跌 7.77%，台積電雖上漲但仍無力撐盤，終場台股下跌 0.33%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 10.16 億元。

《國際金融市場焦點分析》

亞馬遜及谷歌財測展望不佳，導致美股盤後電子盤重挫，衝擊亞股今日普遍開高走低，A 股早盤一度嘗試再度走出自己的一片天，早盤在次新股活躍下一度急拉過日內高，不過前期強勢撐盤的券商股今日全面拉回，保險、銀行板塊也同步走弱，白馬股也再出現暴跌，指數失去權重股拉抬，於午後翻黑後持續震盪下行，近尾盤 5G 概念集體暴動拉升，帶動滬指扭轉頹勢，收復大部跌幅。

《國際商品市場焦點分析》

受到美股財報表現優於市場預期，對於財報表現的樂觀預期下，激勵市場風險偏好回升，加以汽油及蒸餾油消費大於原油庫存增加，推動 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步上漲；農產品市場方面，農產品出口銷售數據表現不佳，加上黃豆及玉米產區降雨緩解，有利於黃豆及玉米收割進度上升，導致黃豆及玉米期貨昨日同步下跌。

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