【華冠投顧】盤中解析：風險未除 再創新低

劉彥良 分析師

周三台股破前低宣告打底失敗，昨天再一個跳空缺口向下更是重挫多方。昨晚雖美股跌深反彈但科技股財報不佳盤後走跌，拖累美股電子盤走弱下跌 1%，台股自然也就開高走低並再創新低。

目前的情勢對多方不利，只反映利空不反映利多很明顯就是弱勢盤的特徵，好股壞股都一起跌，只是跌多跌少而已，現在最好的操作策略就是降低持股、現金為王，積極的投資朋友甚至可以選擇放空，只不過許多個股已經沒券 (融資太低或被外資借券占走)，即使和券商調到券的也要小心標借費可能不低，這一點對於有在作空的投資朋友應該都有經驗。

股票市場的特性就是急跌緩漲，當然跌深後必有反彈，只是要有像樣的反彈波前提是要先打出底型，這部分需要一段時間不再破底才有可能會成功，已經拉高現金部位的投資朋友就多點耐心和我們一樣觀望盤勢變化，至於滿手持股的投資朋友則要趁反彈作減碼，未來才有充足的銀彈去討回損失。

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