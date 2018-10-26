港股午盤跌1.41% 科技股重挫拖累 反攻25000點失敗

港股今 (26) 日高開 0.15%，之後在 25000 點附近交戰，但在科技股重挫拖累下，跌幅擴大，截止午間收盤，恒生指數跌 1.41%，報 24642.93 點；國企指數跌 1.66%，報 10007.73 點；紅籌指數跌 1.31%，報 4023.27 點。大盤成交額港幣 572.57 億元。

圖：google

科技股重挫，舜宇光學 (2382-HK) 跌 9.66%，報 65.45 元，領跌藍籌。瑞聲科技 (2018-HK) 跌 5.17%，報 55.95 元；騰訊 (0700-HK) 跌 3.05%，報 260.8 元；美團點評 (3690-HK) 跌 5.18%，報 52.1 元。

中國保險股下跌，中國人壽 (2628-HK) 跌 6.78%，報 15.94 元；中國太平 (0996-HK) 跌 5.99%，報 25.1 元；新華保險 (1336-HK) 跌 4.76%，報 37 元；中國平安 (2318-HK) 跌 2.72%，報 73.35 元。

中國房地產回落，萬科企業 (2202-HK) 漲 2.58%，報 23.85 元；中國恒大 (3333-HK) 跌 0.1%，報 19.16 元；融創中國 (1918-HK) 持平，報 21.2 元；富力地產 (2777-HK) 跌 1.46%，報 12.14 元。

近兩天有網傳「重磅消息」，中國國務院規定半年內必須放開房市全部限購。此外，關於「房地產市場解開限購已經箭在弦上」的分析觀點也引發市場關注。經人民網求證，網傳消息並不屬實。

恒大健康 (0708-HK) 漲 10.08%，報 10.92 元。10 月 25 日，法拉第未來 (FF) 向香港國際仲裁中心申請的緊急救濟結果出爐，但其和恒大的仲裁並未結束，仍將繼續。

華興資本 (1911-HK)) 漲 11.8%，報 15.54 元。華興資本發佈公告，擬投入不超港幣 4 億元買回庫藏股。華興資本表示，董事會認為當前股價不能反映投資者認為的股份內在價值及業務前景。

分析指出，10 月至今，恒指跌超過 3100 點，約 12.5%，暫未能扭轉劣勢，持續觀望。

截至午盤，滬股通淨流出人民幣 2.93 億元，港股通 (滬) 淨流入 7.97 億元；深股通淨流出 4.12 億元，港股通 (深) 淨流入 2.09 億元。

滬股通中資金流入最多的是華業資本，淨流入 7379 萬元，其次為新城控股、方大碳素、陝西煤業、葛洲壩。資金流出最多的是中國平安，淨流出 3.2 億元。

深股通中資金流入最多的是東旭光電，淨流入 1.51 億元，其次為萬科 A、廣聯達、韶鋼松山、招商蛇口。資金流出最多的是東方財富，淨流出 1.83 億元。