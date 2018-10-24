空軍圍城＋美股續跌 港股25000點保衛戰一觸即發

港股週一 (22 日) 跟隨 A 股反彈後，快速掉頭回跌。恒指昨 (23) 日大跌 806 點，收報 25346 點，週一的漲幅全數蒸發，為亞太區內表現最差的股市；「股王」騰訊 (0700-HK) 失守港幣 280 元，收報 277.8 元，大跌 4.6%；大盤不但失守 26000 大關，25000 點關口保衛戰更一觸即發。

港股昨日下跌個股超過 1400 檔，藍籌中只有 1 檔逆市上漲。悲觀情緒彌漫區內股市，日股、台股及韓股齊跌逾 2%，但港股跌幅 3.1% 為區內表現最差市場，成交量縮至港幣 974 億元。

期貨業者表示，目前期指的未平倉合約超過 29 萬張，反映多空角力劇烈，兩派期指大戶拉扯下，大盤在期指結算日前，波動勢必增大，預計由目前至月底，恒指漲跌超過 500 點的情況還會多次發生。

過去幾個月，期指都有拉高結算的情況，但 11 月由於有美國中期大選，是大盤的重大轉折點，空方或離場觀望，因此有可能把握 10 月，盡力把大盤拉低結算。

港股做空金額達港幣 163.6 億元，做空比例 16.84% 繼續大超標。至於漲跌股數比例是 316：1408，日內漲幅超過 10% 的股票有 21 檔，而日內跌幅超過 10% 的股票有 30 檔。

「在不利的大環境下，25000 點關口久守必失」，香港《文匯報》引述訊匯證券行政總裁沈振盈表示，美股賣壓漸重，美國企業獲利成長已有見頂跡象，出現股債齊跌的趨勢。特別是近期美匯向上，金價不肯回調，當美匯下跌，金價更上升。

在美債、美股跌，金價向上的環境下，沈振盈直言對大市感到不安，相信恒指仍未到今年的全年低點。

綜觀 10 月以來，美股 NASDAQ 開始從歷史高位掉頭下挫，對科技股含量較高的如日韓股市以及台股，都加大了調整壓力。10 月份，日股累跌 8.7%，韓股累跌 8.9%，台股累跌 11.1%，而其中，韓國三星電子創 15 個月新低。

歐股在 10 月份承受的壓力也不輕，義大利財政預算案未達歐盟要求以及英國脫歐談判協議仍有爭拗，都是困擾的不明朗因素。在弱勢盤面的情況下，加上美股崩跌的觸發，以德國 DAX 指數來看，在 10 月已累跌 8.1%，跌破去年全年最低點 11414 點。

第一上海首席策略師葉尚志指出，由美股崩跌所引發的全球股市連鎖下挫似乎仍未結束，全球股市互相拖累下跌的系統性風險仍有升溫機會。而目前的震央依然是來自於美股，科技股龍頭亞瑪遜 (AMZN-US) 將於美股週四 (25 日) 收盤後發佈季報，將會是焦點所在，宜密切注視市場的反應。

美東時間週二 (23 日)，道瓊工業指數盤中狂跌逾 500 點，S&P 500 和 NASDAQ 跌超過 2%，終場 4 大指數全面收低，道指收 25191.43 點或 - 0.5%；S&P 500 收 2755.88 點或 - 0.43%；NASDAQ 收 7437.54 點或 - 0.42%；費城半導體收 1227.61 點或 - 0.53%。