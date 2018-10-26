亞馬遜Q3財報的冰與火 今天的成績擋不住對明天的焦慮

亞馬遜在周四美股盤後披露了今年 Q3 季度財報，盤後股價一度暴跌 9%，說明市場對這份財報並不買賬。

事實上，亞馬遜 Q3 季度業績可圈可點：雖然營業收入以 5 億美元之差不及預期，但 37 億美元的營業利潤刷新曆史，6.6% 營業利潤率創十年最高；利潤之王 AWS 業務表現超分析師預測；廣告業務繼續保持三位數的年增率增速。

與此同時，亞馬遜的挑戰將集中在 Q4 季度。在披露的業績指引當中，不論是營業收入還是營業利潤，雙雙不及預期。

根據營收指引，預計第四季營收年增率增速在 10-20% 之間，不但低於分析師預期，上一次營收增速低於 20% 還要追溯到 2015 年第一季，意味著第四季營收年增率增速很可能創 14 個季度最低。

而在盈利方面，第四季預期營業利潤為 21 到 36 億美元，意味著營業利潤率位於 2.9%-5.4% 之間，而第三季的營業利潤率為 6.6%。由此可見，第四季利潤率下滑幾成定局。

營收表現中規中矩

亞馬遜營收不及預期，增速放緩。今年第三季實現營收 566 億美元，年增率增長 29%，上第一季營收增速年增率為 39%，此前市場預期第三季營收 571 億美元。

其中，Prime 訂閱服務營收為 37 億美元，年增率增長 52%，連續兩個季度年增率增速放緩。

國際業務依舊拖後腿。第三季國際業務營收 155 億美元，年增率增長 13%，低於北美 35% 的增速。此外，第三季國際業務營業利潤為虧損 3.85 億美元，連續 9 個季度營業利潤為負。

在披露的業績展望中，預計第四季營業收入區間為 665-725 億美元，意味著第四季預期年增率增速為 10%-20% 之間，而此前市場預期為 737.8 億美元，即年增率 22%。上一次亞馬遜營收增速低於 20% 還在是 2015 年第一季。

同時，亞馬遜 CEO 貝索斯在談及 Amazon Business 表示：

我們沒有放慢腳步——亞馬遜的業務正在迅速增加客戶，包括大型教育機構、地方政府，以及《財富》百強企業的一半以上。這些組織之所以選擇 Amazon Business，是因為它增加了企業支出的透明度，並通過增加控制，簡化了採購流程。我們的團隊正在為客戶建立和創新，這是一項了不起的工作。

利潤超預期

第三季亞馬遜營業利潤 37.2 億美元，高於市場預期 21.3 億美元，第二季營業利潤為 29.83 億美元，第三季營業利潤率為 6.6%，創十年利潤率最高。

超預期的營業利潤表現源自於 AWS 業務利潤超預期。

亞馬遜是全球 AWS 業務龍頭，擁有最大的市占率。從近年數據來看，AWS 業務營收占亞馬遜公司整體營收 10% 左右，卻貢獻了超過 50% 的營業利潤，在 2016 年第三季和 2017 年第三季這一比例甚至達到 177% 和 337%。近兩個季度由該業務貢獻營業利潤占比達到 55%。

除此之外，AWS 業務營業利潤率接近 30%，而亞馬遜公司整體利潤率不足 4%。AWS 業務是亞馬遜當之無愧的利潤支柱。

從最新披露的財報看，AWS 第三季營業收入 66.8 億美元，AWS 第三季年增率增長 46%，此前第二季年增率增速為 49%，分析師平均預期的 AWS 業務營收為 67.1 億美元，基本符合預期。

值得一提的是，第三季亞馬遜 AWS 營業利潤為 21 億美元，高於市場預期的 18.2 億美元；營業利潤率從第二季的 26.9% 提升至 31.1%，利潤率連續兩個季度提升。由於用戶對 AWS 業務具有較強的黏性，即便全球 AWS 市場競爭日趨激烈，亞馬遜短期保持先發優勢。

但在業績指引當中，公司預計第四季營業利潤 21 到 36 億美元，低於分析師預期的 39 億美元。同時也意味著第四季營業利潤率位於 2.9%-5.4% 之間，而第三季的營業利潤率為 6.6%。由此可見，第四季利潤率下滑幾成定局。

廣告業務繼續高增

亞馬遜擁有大量高黏性用戶，以及電商屬性下具備天然的廣告基因，使得廣告業務被市場寄予厚望，也是未來亞馬遜發力的重點。

此前，華爾街見聞指出，根據 eMarketer 最近的一份報告顯示，亞馬遜已成為美國第三大數位廣告平台，僅次於谷歌和 Facebook。而根據見智研究所測算，同為主營電商的阿里巴巴，其廣告業務營收占比大約為 45%。目前，亞馬遜這一占比僅為 4.1%。

該業務納入「其它」項，第三季實現營收 25 億美元，年增率大增 123%，是增速最快的細分業務，第二季年增率增速為 132%。

第四季面臨費用壓力

亞馬遜第三季經營總費用為 528 億美元，年增率增長 22%，低於營業收入的 29% 年增率增速。

但考慮到員工加薪（從今年 11 月 1 日起，將美國員工的最低時薪上調至 15 美元），並且第三季亞馬遜員工總數從第二季的 57.5 萬人增加到 61.3 萬人，同時，亞馬遜也面臨美國郵政服務費率上升的問題。亞馬遜在第第四季或將面臨更高的成本。

上個月站上兆市值巔峰的亞馬遜，似乎開始讓人感受到陣陣涼意，享受當下已然不是投資者愈發挑剔的目光，看貝索斯接下來如何開動新業務的引擎，為這艘將要減速的巨輪完成燃料補給。