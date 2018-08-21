歐美市場需求高 光隆成衣接單旺 可望挹注8月營收續向上

今年因成衣接單大成長的光隆 (8916-TW)，預估全年營收將挑戰 100 億元，在 6 月單月營收已突破 10 億元之後，7 月營收更達 11.37 億元，法人預估光隆在接單暢旺的挹注之下，歐美市場需求也強勁帶動 8 月營收將持續走高。

光隆第 2 季營收 27.82 億元，毛利率為 13.47%，季增 2.25 個百分點，年增 0.05 個百分點，稅後純益達 1.51 億元，季增 1.09 倍，年減 15.72%，單季每股純益達 1.41 元；上半年營收為 44.75 億元，毛利率 12.62%，年減 1.42 個百分點，稅後純益 2.24 億元，每股純益 2.07 元，較去年同期由虧轉盈。

光隆董事長詹賀博對光隆營運後市樂觀，預期光隆步出第 1 季淡季後，第 2、3 季出貨旺季動能看俏，並認為從目前 6-9 月成衣部門訂單滿載來看，今年營收將可突破 100 億元。

光隆是羽絨原料大廠，近年往成衣、家紡產品垂直整合，今年以來羽絨原料價格上揚 30%，且國際市場價格仍在高檔盤整，光隆 7 月營收達 11.37 億元，為史上第 3 高的水準。

光隆由於越南 10 個成衣廠目前訂單滿載，詹賀博表示，光隆今年營收將突破 100 億元，除擴大越南廠現有產能 20% 之外，考慮進一步到孟加拉、印尼及緬甸設廠生產。