〈旅展促銷提前跑〉二大飯店集團線上優惠來了 寒舍業績看增

全台規模最大的年度旅遊盛會「2018 ITF 台北國際旅展」將於 11 月 23 日登場，寒舍 (2739-TW) 是年度唯一參展，一口氣集結旗下 4 大飯店推出住宿券、餐券優惠，同時將提前在 11 月 1 日起開跑線上旅展，而亞都 (5703-TW) 麗緻旅館系統結合 6 大姊妹飯店行銷，也提前一個月搶進線上旅展商機。

寒舍說明，集團這次集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店和自有度假休閒品牌礁溪寒沐酒店聯袂參展，有多達 27 項熱門商品促銷。

而為因應網購趨勢，寒舍首度將線上購買平台加碼延長為一整個月，嚴選 26 項熱銷商品將優先於線上販售，且平台設計更優化簡易操作，即使跨館購買多筆商品可一次結帳付清。

寒舍強調，此次攜手超商龍頭 7-ELEVEN 合作，讓消費者可於 IBON 取票，全力爭取國旅客群並拉抬餐飲需求，為第 4 季再添成長動能。

亞都則指出，響應智能生活化和線上購物的便利服務，今年麗緻旅館系統聯合台北亞都麗緻、台中亞緻、台南大億麗緻、烏來璞石麗緻、陽明山中國麗緻、竹湖暐順麗緻，提前 1 個月推出線上旅展，即日起開放官網預購。

亞都說明，除了有最低 44 折即可任選全台六大姊妹飯店入住，各飯店也規畫較往年更為優惠的超值回饋，如台北亞都麗緻主打 999 元聯合餐券、最低 33 折即能入住台中亞緻大飯店、台南大億麗緻酒店等，還有最低 17 折的午餐券加價購。

麗緻餐旅集團事業開發部副總經理羅明威進一步說明，麗緻旅館系統線上旅展特別提早一個月開始，預估線上旅展業績可較去年再成長。