〈財報〉中海油前3季油汽銷售年增33% 野村、德銀喊買

中海油 (0883-HK) 前三季油氣銷售收入年增 33%，今 (25) 日早盤，股價一度飆漲 3.19%，目前來到港幣 13.46 元，漲 2.124%，暫膺漲幅最大藍籌股。

圖：新浪財經

中海油昨 (25) 日公佈今年前 3 季財報，其中，未經審計的營收人民幣 498.23 億元，年增 33.8%；受惠於國際油價與氣價上升，油氣銷售收入約人民幣 479.3 億元，年增 33.4%；產量為 3.519 億桶油當量，年跌 0.62%，第三季產量為 1.138 億桶油當量，年降 2%；期內投資步伐加快，資本開支估為人民幣 152 億元，年增近 3 成。

中海油年初資本開支預算為人民幣 700 億至 800 億元，惟截至上月底，僅完成約 50%。首席財務官謝尉志坦言，上半年資本開支完成情況不理想，全年達到 人民幣 800 億元的目標已是不可能，惟對下限 700 億元仍保持信心。

針對第三季產量下降，謝尉志表示，期內公司實現總淨產量 1.138 億桶油當量，年降 2.1%，主要由於英國北海調整井項目的前期準備工作導致生產時率降低，以及上月颱風「山竹」影響南海油田生產。不過他仍對達到全年產量 4.7 億至 4.8 億桶的目標充滿信心，因現時公司已實現的產量，仍在全年目標的範圍內。

長和 (0001-HK) 旗下赫斯基能源，向中海油持股 12% 的加拿大油砂公司 MEG 提出全購一事，謝尉志表示，暫未有決定，但會追求股份價值最大化及對公司有利的事，會密切關注事態發展。

中美貿易摩擦持續升溫，謝尉志認為雖然公司主要從事上游業務，中美貿易戰對公司的直接影響有限，但若情況持續惡化，最終將會對公司產品需求產生負面影響。因此，他期望中美雙方能通過協商，盡快解決相關衝突。

談到國際油價走勢，他表示影響國際油價的因素甚多，而目前最為影響油價走勢的是供需關係，因此公司將主要關注石油輸出國組織 (OPEC) 對產出的態度，以及美國頁岩油的產量及增產潛力。不過他認為，國際油價能在一定程度上維持在目前水平附近。

野村發佈最新報告指出，中海油第三季生產按計劃進行，前三季產量達到 3.52 億桶油當量，相當於全年目標 74%，管理層有信心全年可達標。該行相信，集團未來成本仍然可控，資本支出低於全年預算，因前三季資本開支人民幣 363 億元，僅佔全年預算 48%。

該行下調中海油 2018 年盈餘預測 5%，目標價由港幣 16.9 元下調至 16.6 元，相當於 2018 年企業價值倍數 5.6 倍，意味較 25 日收盤價仍有 26% 上行空間，現價為 2018 年企業價值倍數 4.8 倍，低於全球同業平均值 5.6 倍，中海油仍是行業首旗，維持「買入」評級。

德銀看好中海油，認為公司是石油市場中質量最佳的代表，給予 12 個月目標價港幣 18.53 元，投資評級為「買入」。