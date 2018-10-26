【異動股】汽車板塊高開高走 一汽轎車(000800-CN)再度漲停

今日早盤，汽車板塊高開高走，截止發稿，一汽轎車(000800-CN)再度漲停報6.8元，一汽夏利(000927-CN)漲9.87%報3.34元，正裕工業(603089-CN)漲停15.86元，光洋股份(002708-CN)漲停報4.91元，星宇股份(601799-CN)、中通客車(000957-CN)、北汽藍谷(600733-CN)等均漲逾4%。

10月24日，中國一汽微博公眾號發佈消息稱，中國一汽與國家開發銀行、中國建設銀行、中國工商銀行等16家銀行簽署戰略合作協議，各家銀行提供給中國一汽意向性授信共計10150億元。

這一消息公佈後，萬億授信的額度之高令外界吃驚，引發熱議，紛紛猜測這筆資金夠做多少事情，中國一汽是否後續將有大動作浮出水面。

25日，一汽係上市公司開盤後大漲，一汽夏利、一汽轎車漲停，隨後帶動整個汽車板塊走強。

中國一汽透露，此次與中國一汽戰略合作簽約的除國家開發銀行外，還有中國建設銀行、中國銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、招商銀行、浦發銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中信銀行、興業銀行、平安銀行、廣發銀行、吉林銀行，共計16家銀行。業内分析，這次16家銀行聯手強勢站台，暗示中國一汽接下來可能有大動作。市場猜測，一汽和豐田或許有關於新能源汽車項目上的合作，這對推動我國新能源汽車產業構成利好。