中信銀行(00998-HK)首9個月盈利按年升近6%

中信銀行(00998-HK)公布，按中國會計準則，今年第三季績，在撥備水平進一步提升下，季度盈利仍然錄得增長3.27%，期內淨息差按季擴闊3個基點。若計及今年首三季，則多賺5.93%至近368億元(人民幣.下同)，營業收入1213.8億元，同比上升5%。
中信銀行淨息差按季擴闊3個基點至1.92厘，增幅優於建行(00939-HK)。受淨息差擴闊帶動，利息淨收入按年增長3%至768.6億元，淨息差1.92%，按年上升0.14個百分點。非利息淨收入按年增長8.5%至445.2億元。淨手續費及佣金收入增長乏力，按年跌6.2%，整體經營收入增加4.3%。
資產質素方面，資產減值損失按年增5.4%，加上撥備覆蓋率按季升9.76個百分點至160.95%，料主要提早為資產質素轉差而進行緩衝。撥備覆蓋率較去年底下降8.49個百分點；貸款撥備率2.88%，較去年底上升0.04個百分點。季內該行不良貸款率1.79%，按季微跌1個基點；不良貸款餘額則按季升3.17%至627.94億元人民幣，為連續第五個季度增得上升。
截至上月底，核心一級資本充足率8.65%，較去年底上升0.16個百分點； 一級資本充足率9.46%，較去年底上升0.12 個百分點；資本充足率12.23%，較去年底上升0.58 個百分點。