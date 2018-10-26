博雅互動(00434-HK)斥3.285億人民幣認購理財產品

博雅互動(00434-HK)公布，該公司之間接全資附屬公司博雅網絡遊戲開發(深圳)有限公司於今年10月25日以2億元及1.285億元(人民幣.下同)認購中國工商銀行(01398-HK)所發行之兩項人民幣理財產品。斥資2億認購的產品名稱中國工商銀行法人「添利寶」淨值型理財產品(產品代碼：TLB1801)，從今年9月1日至10月23日該產品的七日年化收益率為3.45%至4.66%之間。斥1.285億認購的產品名稱中國工商銀行「e靈通」淨值型法人無固定期限人民幣理財產品(產品代碼：1701ELT)，預期年化收益率為3%，按日分紅(並將分紅收益結轉為產品份額)。
博雅互動(00434-HK)公布，該公司之間接全資附屬公司博雅網絡遊戲開發(深圳)有限公司於今年10月25日以2億元及1.285億元(人民幣.下同)認購中國工商銀行(01398-HK)所發行之兩項人民幣理財產品。斥資2億認購的產品名稱中國工商銀行法人「添利寶」淨值型理財產品(產品代碼：TLB1801)，從今年9月1日至10月23日該產品的七日年化收益率為3.45%至4.66%之間。斥1.285億認購的產品名稱中國工商銀行「e靈通」淨值型法人無固定期限人民幣理財產品(產品代碼：1701ELT)，預期年化收益率為3%，按日分紅(並將分紅收益結轉為產品份額)。