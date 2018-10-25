〈希華營運展望〉石英鏡片市場需求增 南科長晶廠滿載還要加開日本廠

石英元件廠希華晶體 (2484-TW) 的南科石英晶棒長晶廠，目前訂單滿載，供不應求；總經理曾榮孟今 (25) 日出席券商產業論壇時指出，在石英晶棒訂單湧入之下，希華確定將重啟在日本的長晶廠生產供貨，最快明年第 1 季，日本長晶廠即有晶棒產出，貢獻營收。

雖然台灣的石英元件業者表示目前表示已購得充足的供切割用石英晶棒庫存，並不存在缺貨等問題，但市場則傳出，包括光學及石英元件對石英晶棒需求明顯增加，加上原供應的中國大陸廠及俄羅斯廠紛紛停爐及減產，造成石英晶棒的訂單明顯在市場尋求供貨來源。

對北，曾榮孟則指出，南科廠的訂單湧入推升產能滿載確是事實，研判應與石英研磨鏡片在光學應用的市場擴大有關，由目前日本光學大廠對於交換鏡頭的鏡片群中加入鍍膜石英鏡片，用於抑止拍攝時影像摩爾紋產生有關連；在需求湧現之下，希華確定將重啟在日本的長晶廠生產供貨。

希華晶體在 2000 年併購日本明電通信株式會社，並成立日本的希華科技株式會社，從事長晶業務，順利取得石英晶體上游原材料與相關生產技術，而希華在 2010 年 7 月標下漢昌在南科的廠房建物、長晶爐，及其管線等設施，可開始自行生產石英晶棒，讓希華成為台灣唯一能自製石英晶體材料的石英元件公司。

此外，希華跨足投資開發生物醫學檢測晶片獲重大進展，除鎖定因人口老化衍生的疾病檢測外，並進一步跨向養殖業領域邁進，其中全球禽畜、魚類及植物的經濟動植物疾病篩檢市場；曾榮孟指出，此一體外檢測 (IVD) 元件發展上，並已取得 5 項與生化感測及奈米粒子相關技術的專利，此外，分子吸附超效儀也陸績向研究機構出貨中，但希華則期望最終透過大量的檢測產品向養殖業者出貨並達成生產經濟效益。