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◆台灣發行公司持股轉讓日報表
※來源：台灣證期會

1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名   目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
致茂電子 董事       曾一士  413,548  100,000 贈與 蔡瑞敏
致茂電子 董事       曾一士  313,548    8,000 贈與 曾椲涵
致茂電子 董事       曾一士  305,548    8,000 贈與 曾紀綸

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名          目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
由田     董事       鄒嘉駿       2,218,081   47,000 贈與 鄒以序
由田     董事配偶   鄒嘉駿之配偶   437,209   47,000 贈與 鄒以序

3.興櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名   目前持股  轉讓股數 方式     受讓人
共信-KY  大股東     昊銳 27,180,000 2,000,000 一般交易

4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分                       姓名     受讓人                    目前持股 轉讓持股
士誼科技 董事                             賴溢昌   賴思穎                   3,286,106  200,000
總格精密 大股東                           勝德投資 台新綜合證券             4,778,904  318,000
總格精密 法人董事代表人利用他人名義持有者 派德投資 凱基證券                   104,514   49,000
總格精密 法人董事代表人利用他人名義持有者 運永投資 台新綜合證券               229,514  122,000
總格精密 法人董事代表人利用他人名義持有者 運永投資 凱基證券                   107,514   51,000
總格精密 法人董事代表人利用他人名義持有者 運永投資 證券投資人及期貨保護中心    56,514    1,000
美環能   董事                             楊美環   楊淑芬                   6,440,000  880,000
源大     法人董事代表人                   彭鴻俊   台中銀證券               1,370,835  689,000
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