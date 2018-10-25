中海油(00883-HK)第三季度媒體電話會實錄！

中海油（00883-HK）公佈2018年第三季主要經營指標，錄得油氣銷售收入479.3億元（人民幣，下同），按年升33.4%；實現總凈產量113.8百萬桶油當量，按年減少2.1%。另外，第三季度內，資本開支達到152.7億元，按年升29.6%。目前，中美貿易陰雲未散，新興市場亦不時帶來干擾因素，作為國內三桶油之一的中海油會否承壓？公司今年是否能按質按量完成全年目標？今日公司首席財務官謝尉志出席媒體電話會，接受傳媒問答。以下為記者會實錄：

Q1：目前資本開支方面，前9個月完成全年計劃大概5成左右，不知最後一個季度公司可否完成700億至800億的目標，會否有所調整？

謝尉志：關於資本開支，確實我們前三季進度並不是很理想，但是全年來看，我們關於700-800億資本開支的指引目前未有改變。但需要說明的是，按照800億來實現是沒有可能的，因為有些項目實際上無法往前推，比如烏干達的項目；但我們有信心按照這個指引的下限，也就是按照700億左右，我們會去努力實現這個資本開支的量，即使達不到700億我們也要無限接近。

Q2：油氣產量前三季度有所下降，全年470到480（百萬桶油當量）的目標有沒有信心完成，會否調整目標？

謝尉志：關於產量，我們今年產量還是正常的，除了英國北海因為鑽井前期準備影響了生產時率，有些減產。而國內生產形勢本來是非常好的，但是9月份有三個颱風，特別是颱風山竹，對我們整個南海油田造成很大影響，颱風期間我們南海油田是關停的，所以這對我們第三季度產量有一定的影響。不過即使有這個影響，我們的產量也仍然是在全年的目標產量內，目前我們這一目標指引沒有改變，我們有信心（產量）達到這樣一個區間。

Q3：今年公司海外項目的產量佔比會否比35%有所提升？或者2019年會不會提升海外產量佔比的目標？

謝尉志：海外項目，很多都在按計劃推進，但近期我們沒有海外的新項目要投產，唯一一個可能落在今年的是尼日利亞的Egina項目，但即使投產也是在12月底，對今年的產量不會有貢獻，所以今年的海外產量佔比不會有明顯變化，大致會與剛發佈的第三季情況相一致。但未來，隨著海外一系列項目的投產，海外產量佔比會有所增加，暫無具體數據提供，但趨勢會是這樣。

Q4：公司目前現金流狀況較好，未來會如何利用好手頭現金？

謝尉志：我們確實有很多現金，但我們同時也有很多項目等著去投資，比如說圭亞那項目，按目前資源基礎，我們有望在2025年之前建成日產量75萬桶的產能，這需要很多資本開支。同時，我們在墨西哥灣、尼日利亞以及烏干達也還有很多項目要投；而在國內我們今年也有很好發現，渤海有兩個重要發現，渤中19-6氣田和渤中29-6油田，這都是億噸級的油氣田。尤其是渤中19-6，從目前我們進一步評價情況看，比原來預期還好。10月底我們要完成所有的評價井，到年底我們會有評價，情況應該向好，未來也需要大量資本開支。所以我們的現金主要還是用於未來更多新項目的資本開支，來進一步提升公司產量和公司效益。

Q5：油砂的前景如何？

謝尉志：油砂在我們資產裡面，確實是一個很具挑戰的資產項目，但是經過幾年努力，實際上我們在加拿大的油砂，開採成本控制上已經取得了進展。現在油砂成本還是具有我們改善項目效益的基礎，但影響油砂的因素不僅是開發成本，因為油砂高度依賴輸往北美煉廠的管道。所以在售價方面，對項目的效益有很大影響。目前我們在探討通過西海岸輸送進口到中國加工的這樣一個途徑，目前我們已經成功拉回來三船油，這個嘗試我們還會繼續。對油砂項目，我們還是有信心進一步改善它的盈利狀況。

Q6：董事會現在初步怎麼看待赫斯基（Husky Energy）收購MEG Energy Corp（MEG）的交易？

謝尉志：董事會已經注意到赫斯基這一行為，也正在密切關注這一事情的進展。對於我們來說，我們追求的是我們手裡股份的最優化，一定是對公司有利的我們才會做出決定，但是目前還不足以做出任何決定。我們會進一步觀察事態進展。

Q7：新興市場的資產，例如阿根廷披索貶值的影響，有無進一步減值的風險？

謝尉志：關於新興市場，特別是阿根廷貨幣貶值，利率上升，我們中期時候已經有非常謹慎的判斷，在會計上做出謹慎的減值處理。目前情況看，阿根廷方面應該不會有新的情況發生。

Q8. 現在油價怎麼看？中美貿易摩擦現在升溫，對中海油有沒有構成什麼大的壓力呢？有沒有構成經濟上的壓力？

謝尉志：關於油價，其實這是石油從業者最難回答的問題，因為影響油價的因素太多，從目前來看，影响油價應該基本面是供需關係，供需關係主要的影響就是以沙特為首的OPEC（石油輸出國組織）對油價的看法，他們對油價的看法、對產出採取什麼態度，這是影響油價很基礎的因素。同時美國的頁岩油受制於技術設施的影響，它生產的潛力有多大，也會對油價供需關係造成一定影響。所以從基本面來說，我們主要關注OPEC對油價的態度，就是他以什麼產量來應對油價的態度，還有美國頁岩油產能的增加有多大潛力，這是判斷油價走勢的基礎因素。當然像伊朗、委內瑞拉等有很多干擾因素都會在基本面上造成一定波動，所以我們會密切關注這些因素的變化。目前我們認為油價還是可以在一定程度上維持的。

關於中美貿易，首先這不是一件好事，實際上任何的衝突都應該通過協商，從各自的利益需求達成一致，但是從我們這個角度來看，因為我們主要從事上游的開採業務，目前中美貿易摩擦對我們的直接影響還是有限；但是長期來說，貿易摩擦持續會影響需求的變化，還是會造成一定影響，所以我們不希望中美貿易摩擦繼續持續下去，希望儘快解決。

Q9. 追問一下中美貿易摩擦方面，實際上之前也有說公司有意圖將墨西哥灣資產賣掉，後來也有報道說不僅把墨西哥灣資產賣掉，要把美國的頁岩油資產也賣掉，不知道公司在這方面有沒有作出明確的決定？

謝尉志：這個只是傳說，我也只是聽說，我們實際上對海外資產一直做優化的考慮，有些項目是我們擅長，有些項目是我們不擅長，實際上我們一直優化全球資產配置，把我們的資產集中在我們更擅長的領域。所以並不是特指在中美貿易摩擦背景下，對美國資產有什麼特別考慮，我們對全球資產都有同樣的考慮，而且不止是現在，實際上我們一直考慮這件事。

Q10. 今年下半年，國家要求三大石油公司增儲上產開發，會否影響中海油四季度或之後的開發計劃及資本開支的增加？

謝尉志：關於資本開支，實際上我們最近幾年一直是比較積極的態度，即使沒有你們所說的國家的要求，事實上我們一直試圖增加資本開支，包括增加勘探開支和開發開支，這是我們一直在做的事情。如果說有這個一個要求，正好和我們自身的需求不謀而合，所以我們會繼續一如既往在資產開支方面作更積極佈局。特別是勘探方面，我們不僅在國內，實際上我們最近在國外也非常積極，我們在巴西已經連續參加幾年招標，近期也有一些中標了，所以追求公司的成長性，是我們一直努力的目標。

文：敖璐斯 鄒舒惠