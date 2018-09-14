聯嘉斥資10億元在美設廠 估明年底完工量產

台灣最大 LED 號誌燈供應商聯嘉光電 (6288) 指出，因應車燈模組訂單大幅成長，將在美國汽車製造重鎮密西根州設立二廠，陸續引進自動化產線及設計部門，總投資金額約 10 億元，預計 2019 年底量產出貨。聯嘉光電前 8 月營收為 22.24 億元，較去年同期成長 38%，今年上半年毛利率上揚 2.4 個百分點至 20.05%，營業利益為 8364 萬元，較去年同期成長 398%，稅後純益 7200 萬元，大幅優於去年同期虧損 1300 萬元，每股稅後純益為 0.46 元。



聯嘉指出，將開發微小間距 Mini LED 顯示屏，應用於車用智慧儀表板、車頭燈以及大型 LED Display，將持續以專利車燈用光源模組技術，使應用面擴及汽車尾燈、 剎車燈、方向燈及日行燈等各種車燈，以因應車燈市場需求。



聯嘉光電目前全球服務據點有台灣總部、美國、中國，以及歐洲西班牙等地。 為因應大幅成長的車燈模組訂單，聯嘉今年於美國汽車製造重鎮密西根州設立二廠，將增設生產基地，陸續引進自動化產線及設計部門，並結合原有的銷售據點與倉庫，就近服務重要客戶，將可降低運輸成本與進口稅金，未來營收及獲利可望穩健地提升。



展望下半年，聯嘉預估第三季業績會比第二季好，第四季較為不確定，主要在於中國車市變化、北美則較為穩定。法人估，聯嘉今年營收增 40-50%，每股盈餘挑戰 1 元。