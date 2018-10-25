港股午盤跌1.8% 失守25000點 科技股重挫

美股重挫，亞股也遭血洗，港股今 (25) 日亦大幅低開 1.91%，失守 25000 點，之後維持震盪，截止午間收盤，恒生指數跌 1.8%，報 24794.6 點。國企指數跌 1.71%，報 10051.4 點。紅籌指數跌 1.39%，報 4039.06 點。大盤成交額港幣 571.33 億元。

圖：google

科技股重挫，舜宇光學 (2382-HK) 大跌 7.58%，報港幣 72.55 元，領跌藍籌。瑞聲科技 (2018-HK) 跌 6.2%，報港幣 59.8 元；騰訊控股 (0700-HK) 跌 3.12%，報港幣 267.2 元；美團點評 (3690-HK) 跌 1.14%，報港幣 52.15 元。

石油股下跌，中石油 (0857-HK) 跌 3.96%，報港幣 5.58 元；中海油 (0883-HK) 跌 3.53%，報 13.1 元；中石化 (0386-HK) 跌 3.26%，報港幣 6.23 元。

中國房地產股則逆勢拉升，碧桂園 (2007-HK) 漲 4.12%，報港幣 8.33 元；融創中國 (1918-HK) 漲 2.99%，報港幣 20.65 元。萬科企業 (2202-HK) 漲 1.93%，報港幣 23.8 元。

滙豐控股 (0005-HK) 跌 1.54%，報港幣 60.65 元。滙控將在下週一 (29 日) 發佈第三季財報，股價連日遭到做空，做空比率連續 5 日超過 50%，較年內平均高逾 30 個百分點。全球最大對沖基金橋水 (Bridgewater) 首季做空滙豐 1 億股，帳面獲利約港幣 13 億元。

耀才證券指出，美股大跌，港股 25000 點心理關卡恐怕亦會失守，若投資氣氛進一步轉弱，後市探底機會相當高。

截至午盤，滬股通淨流出人民幣 17.3 億元，港股通 (滬) 淨流入 4.9 億元；深股通淨流出 5.38 億元，港股通 (深) 淨流入 0.95 億元。

滬股通中資金流入最多的是保利地產，淨流入 2.03 億元，其次為華安證券、新城控股、中原證券、恒瑞醫藥。資金流出最多的是中國平安，淨流出 1.52 億元。

深股通中資金流入最多的是國萬科 A，淨流入 2.2 億元，其次為金貴銀業、招商蛇口、龍蟒佰利、榮安地產。資金流出最多的是浪潮資訊，淨流出 2.46 億元。