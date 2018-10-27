光學鏡頭升級的贏家：大立光

【撰文／陳子榕】

蘋果平價版手機 iPhone XR 成蘋概股救命仙丹，更是第四季業績股反彈指標，其中大立光 (3008) 扮演風向球。該公司第 3 季毛利率為 71.34％，季增 2.73％，為單季歷史次高，稅後淨利為 101.93 億元，EPS 為 62.41 元，前 3 季稅後淨利年增 3％至 178.92 億元，E PS 為 133.38 元；第 3 季毛利率上揚主要是受惠經濟規模效益與台幣走貶。大立光 10 月產能利用率仍維持滿載，但隨 iP h o n e X R 大量出貨，平均出貨價格下降，營收小幅下滑，11 月營收高峰雖過，但全年 EPS 可達 200 元，優於去年 193.65 元。

明年光學鏡頭大升級

美中貿易戰影響，全球手機需求出現下修，但新客戶三星機種開始出貨，有助於提振第 4 季營運動能。展望明年，全球智慧型手機成長速度放緩，多數供應鏈業者遭遇逆風，唯獨光學鏡頭升級趨勢不變，大立光是最大贏家。目前 7 片塑膠鏡片 (7P) 與多鏡頭技術居領先地位，甚至如潛望式鏡頭中可看到多鏡頭中採用 7P 解決方案；明年手機品牌業者要求更高的解析度及變焦倍數，可能採取多鏡頭與 7P 並行解決方案，全方位高階技術，滿足客戶需求。

明年下半年三款 iP h o ne 新機將大幅採用 3 鏡頭；非蘋陣營如三星、Oppo、Vivo 與華為等，也都加入 3 鏡頭規格升級，預估 3 鏡頭占整體智慧手機比重將達 15％，出貨量超過 2 億支，2020 年滲透率上看 25％。

來源：《萬寶週刊》 1304 期

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