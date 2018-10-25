共和黨放中選大招：只有保住眾議院，10%的減稅才會來

中期選舉共和黨許勝不許敗，擁有執政優勢的共和黨又把減稅提上日程了，這次減稅直接對準了中產階級，為選舉服務意圖明顯。

上周末，美國總統川普提出給中產家庭再減稅 10% 的措施，共和黨籍眾議院籌款委員會主席 Kevin Brady 周二對此解釋地很直白，這麼做的動機就是為了鼓勵民眾出來投票支持共和黨，因為只有共和黨繼續控制國會兩院，提議的進一步減稅才會在未來幾周「提前展開」，（要是民主黨贏得眾議院，那減稅沒戲了）。

Kevin Brady 表示，未來幾周將和白宮合作，以便推出為中產階級家庭制定的減稅 10% 的計劃，如果共和黨人 11 月 6 日中期選舉後保留對眾議院的控制權，減稅計劃將被提前。

川普此前強調，最新的減稅計劃不是為了幫助企業，而是為了幫助中產階級。川普表示，他的政府正在研究在 11 月中期選舉之前推出減稅計劃，但相關法案只能在選舉之後交由國會投票表決。

共和黨用減稅「收買」選民有效嗎？根據 PredictIt 的最新賠率，共和黨繼續掌控眾議院的可能性約為 37%。

11 月 6 日美國將進行中期選舉，屆時，眾議院 435 席將全部改選，參議院 100 席中將改選 35 席。國會共和黨人正在力求在參議院和眾議院中守住多數黨的控制權。

美國民調普遍預測共和黨將在中期選舉輸掉眾議院，這對於川普政府來說是「生命不能承受之重」，因為這意味著提前「跛腳」，剩下的兩年多任期里很可能將一事無成，連任也沒啥指望了。

現在川普政府可謂內外交困，異常艱難。剛擺脫大法官性侵事件川普政府，又因為中東政策基石——沙烏地阿拉伯涉嫌主謀殺害《華盛頓郵報》記者，被搞得焦頭爛額進退兩難。

與此同時，美股 10 月以來連續出現大跌，美股掉頭向下，無疑將會敲響了川普政府的喪鐘。

減稅政策是川普政府執政一大利器，但始終充滿爭議。支持者認為這將刺激經濟，增加稅基，最終是雙贏。但批評者認為，2017 年的稅收改革只會使公司和富人受益，還會增加聯邦預算赤字。

今年 9 月 28 日，美國眾議院通過了第二輪減稅計劃 2.0 版。其主要內容是：降低個人稅率，取消一些退休賬號繳款的最高年齡限制，並允許新企業抵銷更多的啟動費用等。

若是按照去年通過的稅改方案，個人稅收的變化將於 2025 年到期，而這次的 2.0 版計劃將永久化這些條款，並將永久鎖定州和地方稅收減免的上限在 1 萬美元。但參議院尚未對第二輪減稅計劃 2.0 版進行投票。