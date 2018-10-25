台股開盤－重挫逾270點下殺擴量 跌到20個月以來低點

美股道瓊指數暴跌超過 600 點，台指期期貨夜盤也重挫 239 點、2.46%，亞股今 (25) 日開盤都全面跟進大跌，台股開盤也難逃殺機，開盤大跌 136.45 點，以 9622.95 點開出，開盤不到 1 分鐘，旋即重挫超過 270 點，跌幅約 2.7%，跌破 9500 點，已跌到去 (2017) 年 2 月、20 個月以來低點，下殺擴量，成交量預估 1900-2000 億元。

美股道瓊指數重挫 608.01 點，或 2.41%，收 24583.42 點。其實其餘三大指數跌幅都更勝道瓊，S&P 500 指數下跌 3.09%、那斯達克指數下跌 4.43%、費城半導體指數更是暴跌 6.61%。

美股狂瀉國內科技股 ADR 跟著大跌遭殃，台積電 ADR 在周三大跌 4.08%，以 36.45 美元作收，若換算為台幣約 225.6 元，比台積電昨收盤 229.5 元，罕見折價約 1.7%，台積電今日開盤就跟進大跌超過 4%，最低一度跌破 220 元。



除了台積電 ADR 外，聯電 ADR 下跌 3.48%，日月光 ADR 下跌 2.29%，都對台股形成壓力。

台指期今天率先跳空開低，直接大跌超過 200 點，下探 9400 點，電子期更是殺聲隆隆，跌超過 3% 尤為弱勢，金融期也跌約 2%，摩台期大跌 9 大點，也是重挫超過 2%。

分析師表示，台股目前屬於中空格局，加權指數不斷創波段低點，說明市場賣壓不斷湧出，原本萬點反覆築底的位階，已轉為台股重大的反壓區。