〈道瓊重挫600點〉小摩：若進入下次金融危機 7.4兆美元規模ETF將釀巨災

美股市場週三 (24 日) 急跌，恐慌心理籠罩市場。儘管距離美股熊市還遠，但摩根大通 (JPMorgan Chase＆Co) 警告，一旦市場進入下一次金融危機，需要慎防被動性基金將加速市場崩潰。

摩根大通股票策略師 Eduardo Lecubarri 等人發表最新報告指出，在上次金融危機時，被動投資 (即 ETF 和指數基金) 並未起太大的作用，因為和主動型基金相比，它占據 AUM(資產管理規模) 的比例不足主動型基金 30%，難以發揮影響。

ETF 占資產管理規模變化 (圖表取自 Zero Hedge)

但在這波牛市期間，被動投資大幅成長，同時推升美股上漲。經過 10 年的大幅成長，被動基金規模幾乎追上主動型基金，AUM 已到達主動型基金的 83%。人們普遍預計，在未來 2 年，其規模就會超過主動型基金。

摩根大通計算，在下一次經濟衰退期間，全球被動基金的賣壓將有 7.4 兆美元。這些基金主要集中投資大型股及部分美股中小型股，一旦因資金退場遭強制賣出，將造成市場加速潰敗。

美國及美國以外被動投資規模 (圖表取自 Zero Hedge)

摩根大通指出，被動投資似乎都跟隨趨勢，因此在牛市期間資金流入，推動股市走高，但當股市開始調整，資金將流出，而更進一步放大股市的跌幅。

Lecubarri 表示，由於被動投資更集中於大型股，偏重程度遠比這些股票的市場權重還高，將使得市場低迷時，大型股將更容易因股市急跌重挫。