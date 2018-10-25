股權質押貸款引發暴跌循環？已成陸股新隱憂

在中國股市跌到 2600 點關卡之際，近來被上市公司股東廣泛應用的「股權質押貸款」也成為官方穩定金融市場的一大重點。

近年來，中國股票常常被上市公司大股東拿來當作貸款抵押品，導致股市槓桿加大。根據統計，目前 A 股有近 10% 的股票被大股東拿來做為貸款抵押品。

陸媒報導，參照中國結算數據，滬深兩市涉及質押股數達 6427.95 億股，估算市值約人民幣 4.42 兆元。特別要注意的是，有部分質押股仍處於限售狀態，理論上而言，這部分不會被強制平倉，短期對市場衝擊較小。

這麼做並沒有違法，但在目前 A 股頻頻暴跌的當下，會產生一種惡性循環，當股價下跌時，放貸的機構就會要求企業質押更多股票，當投資人無法及時補倉時，會觸發強制賣股以解決貸款問題，進而導致股價再跌，此時放貸機構又將提出新的質押要求。

正因如此，對目前積極維持市場穩定的中國官方來說，自然格外重視，深圳證交所和上海證交所周日都表示，會積極監控及管理質押股票相關風險。

當然，如果支是小比例的質押被平倉，不會引發所謂的系統風險擔憂，真正讓市場開始重視質押風險的，是大比例的股權質押，尤其是大股東的超高比例質押。

據統計，截至目前， A 股有 1203 支個股大股東質押超過 50% 的持股，860 支個股的大股東質押超過 70% 的持股，497 支個股大股東質押超 80% 的持股，更有 141 支個股的第一大股東直接質押了 100% 的持股。由於所持股的 100% 股權均被質押，上述 141 家大股東被認為相對有較大風險，因為一旦跌破警戒線，他們已不能採用增加股票的方式來補充質押。

統計發現，這些股東合計質押了 375.42 億股，估算市值達人民幣 2298.08 億元。值得注意的是，質押的限售股來到人民幣 130.48 億元、比例達 34.75%，質押市值人民幣 1177.35 億元、佔比 51.23%。這代表雖然 141 家大股東的質押股票規模龐大，但其實超三分之一的股份不能被賣出，有超過一半的質押市值不能在場內進行強制平倉。

以質押市值最大的股東是三六零的奇信志成科技公司，共質押了三六零 32.97 億股、占公司總股本的 48.74%，以最新收盤價估算，質押市值達 733.52 億元，位居大股東質押第一位。不過，奇信志成所有持股皆為限售股，要到 2021 年 3 月 1 日才能解禁，在此期間，即便股價跌破平倉線，質押方也不能在場內進行出售。

不過在信心脆弱的當下，這種股票質押信貸已引起投資人的不安，Ashburton Investments 投資組合經理 Craig Farley 表示，投資人擔心政府有關部門是否有能力繼續取得微妙的平衡，既能維持可控的放緩，又可以不觸發系統性危機。