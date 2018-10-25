曾在A股越跌越買的外資開始轉向 一般投資人該如何操作？

前幾個月忙著在中國股市買買買的外資，資金流向開始出現反轉。從 10 月開始，北上資金不再像過去一樣「越跌越買」，持股市值也開始下跌。

《數據寶》報導，10 月以來，北上資金日均成交金額高達人民幣 262.53 億元，是今年來最高水準，比起第二高的 6 月份高出人民幣 32 億元，比上月高出人民幣 80 億元，北上資金交易活躍度明顯提升。

從資金流向來看，10 月北上資金的日均淨買入金額為全年最低，為 - 12.75 億元，是除了 2 月以外，今年第二個資金呈淨流出的月份。顯示過去幾個月「越跌越買」的節奏正出現反轉。

進一步來看，本月共有六成個股北上資金持有市值下降，其中，近來被大幅拋售的貴州茅臺遭北上資金減持 715 萬股，北上資金持股市值下降人民幣 130 億元，海康威視、中國平安、恒瑞醫藥、五糧液的北上資金持股市值均減少人民幣 40 億元以上。

不過，這個月也有 14 支個股北上資金持有市值增加逾億元，伊利股份、馬鋼股份、立訊精密的增幅排名前三。

《中國證券報》報導，值得注意的是，隨著近期中國監管單位動作不斷，希望穩定市場情緒，近日外資們又開始回流。10 月 19 日，上證指數大漲 2.58%，北上資金也一改流出態勢，當天淨流入人民幣 43.23 億元。隨後本週一和週二兩個交易日，北上資金雖然略有流出，但也僅為人民幣 7 億元和人民幣 3 億元。而在 10 月 24 日，北上資金則再度出現淨流入，淨流入額人民幣 16.31 億元。

更有數據顯示，目前最大的 RQFII——南方 A50 ETF 連續打破今年來申購紀錄，繼 10 月 22 日淨流入 3560 萬美元，23 日流入超過 9560 萬美元，24 日則再次有超過 4380 萬美元淨申購，近三日總流入超 1.75 億美元，客戶類型主要為亞洲機構客戶、私人銀行及部分散戶。

眼看北上資金一度淨流出又淨流入，一般散戶到底該怎麼操作？中航證券指出，近期政策的預期效果仍有待檢驗，經濟向下壓力依舊存在，預計 A 股將以中期盤整為主，建議逢低吸納受益於政策利多的金融與消費類股。

深圳一名知名私募人士則指出：「如果你的資金週期可以在半年以上，當前投資 A 股市場沒有什麼好擔心的。這個階段不進場，可能找不到更好的時候了。」