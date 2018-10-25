〈台股資金大逃殺〉系統風險壓力大 急躁進場搶短非良策

面對今 (25) 日早晨美股收盤的重挫，台北股市集中市場加權股價指數開盤後重挫 283.79 點，最低為 9475.61 點，跌幅逾 2.5%，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股面臨的系統性風險仍存在，整體國際股市表現也呈現弱勢，台股底部未確立之下，目前急躁尋求進場搶短並非良策。

就整體來看，台股面臨的系統性風險層面包括了投信難免遭到投資人贖回的壓力，進而出脫持股應付贖回，這方面來自投信的賣壓不容忽視，此外，在今早開盤的亞洲區域股市日經、南韓等區域股市也呈現下跌，外資賣壓湧現，一早台股的恐慌性賣壓湧現，也造成大盤的重挫。早盤台積電 (2330-TW) 並大跌 10 元，也拖累台股走勢。

簡伯儀說，目前整體國際股市表現也呈現弱勢，台股呈現極弱勢的整理且底部尚未獲確立之下，投資人切勿急躁尋求進場搶短。

證券分析師黃漢成則指出，台北股市不可能在短期內演出 V 型反轉向上格局，只可能出現反覆築底的走勢，投資人以保留 9 成以上或更高的現金部位，靜觀台股的走勢才是目前操作的心法。

同時，由台股大盤的極度弱勢表現來看，黃漢成原設定預期台股 9700 到 10100 點的箱型整理區間，在今天早盤的台股長黑表現後，大盤整理區間可能要向下移動到 9200 到 9400 點的區間，而且目前看來，集中市場加權股價指數萬點的位置，目前已成為台股重大的反壓區。

同時，在台股走跌、資金退潮的同時，黃漢成強調，投信難免遭到投資人贖回的壓力，進而出脫持股應付贖回，這是目前的賣壓的可能來源，至於政府撥付 140 億元的勞退基金進場，就操作的法人而言，也可能選擇防禦型的股票建立部位，投資人值得留意。

而由昨日的投信法人買超個股來看，的確也循此一概念操作，昨日台股三大法人自營商賣超 7.59 億元，投信賣超 7.86 億元，外資及陸資賣超 63.60 億元，合計賣超 79.05 億元，而投信買超的個股上海商銀、中華電信 (2412-TW)、彰銀、台達電 (2308-TW)、智邦、敦泰、健鼎 (3044-TW)、遠傳、台表科及嘉澤中，如上海商銀、健鼎、台達電也被歸類為防守型或低波動值的個股。