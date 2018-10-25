虹揚-KY明年車用布局發酵 配合新產能開出 營運動能將回溫

虹揚 - KY(6573-TW) 今年雖受到原物料波動，以及美中貿易戰導致下游客戶出現拉貨觀望潮，營運動能趨緩，不過董事長方丁玉強調，明年在車用布局開始發酵，營收佔比可望提升至 1 成以上，有助提振毛利率，加上新廠產能投產，預期將有助營運表現回溫。

虹揚發言人程御峰則表示，因美中貿易戰干擾，下半年以後客戶拉貨態度的確較為觀望，訂單能見度由原先 2 個半月，縮減為 1 個半月左右，目前能見度看至年底，明年則還看不到。

不過程御峰表示，預估明年在車用二極體的布局將開始發酵，營收佔比估將達 1 成以上，加上毛利率較高，也將開始挹注獲利表現，加上透過轉投資的台灣迪安科技打入醫療用設備市場，可望於今年底通過產品認證，均將有助明年營運表現回溫。

而因應新領域應用需求，虹揚也在揚州擴建新廠，分為兩期建造，目前第一期進度已接近完工，機台也已陸續設置完成，明年開始將與客戶共同進行產線測試與認證，最快第一季開始量產。

虹揚揚州新廠規劃多條產線，包括 Press fit、橋式整流器等，在產能方面，公司預估明年起每年將成長 4% 的產量。

而舊廠拆遷完成後，虹揚將與當地政府討論補貼金額外，公司也已有規劃新舊廠產線轉移的配套措施，預計將不會影響到客戶二極體產品訂單的生產。