富比士中國400富豪榜 馬雲躋下許家印奪冠 惟整體財富大縮水

《富比士》雜誌今 (25) 日發佈 2018 年中國 400 富豪榜，馬雲超越許家印，自 2014 年以來首次回歸榜首。值得注意的是，幾乎所有行業的總財富都出現下降，馬雲的財富也比 1 年前縮水了 40 億美元。

股票下跌，人民幣貶值，去年登上《富比士》中國富豪榜的 400 位富豪中，有超過 3/4 財富下跌，93 人落榜。留在榜上的富豪中，有 229 人的財富比 1 年前縮水，近 1/3 的富豪的財富減少 20%，甚至更多。

阿里巴巴 (BABA-US) 主席馬雲財富為 346 億美元，自 2014 年以來首次回歸榜首，但財富比 1 年前縮水 40 億美元。

去年的首富、中國恒大 (3333-HK) 主席許家印的排名降至第 3 位，財富淨值為 308 億美元，降幅 28%，縮水 117 億美元，為今年財富減少最多的富豪。

騰訊 (0700-HK)) 主席馬化騰的財富雖縮水 62 億美元，但仍以 328 億美元的財富淨值，蟬聯榜單第 2 名。

號稱「中國聯邦快遞」的順豐控股 (002352-CN)) 董事長王衛，財富縮水總額僅次於許家印，減少 74 億美元，幅度為 33%。王衛今年的財富為 149 億美元，排名第 7 位。

股票拋售潮令京東 (JD-US) 創辦人劉強東財富淨值縮水 34%，以 62 億美元，排名第 30 位。京東市值自 1 月達到峰值以來已經跌掉一半，股價自 8 月底下跌了 1/4。

互聯網業務多舛，但今年仍有 2 位企業家躋進《富比士》排行榜，其中小米 (1810-HK) 於 7 月上市後，董事長雷軍的財富從 1 年前的 68 億美元，上升到 119 億美元，今年排名第 11 位。最近小米的市值達到 350 億美元，助推 5 位聯合創始人上榜，其中有 3 人是初次上榜。

美團點評 (3690-HK)9 月赴港 IPO 上市，創始人王興的財富從 1 年前的 40.5 億美元，上漲到 51 億美元，排名第 37 位。電商網站拼多多 (PDD-US) 在 NASDAQ 上市，創始人黃崢也成為科技行業 12 位新上榜者之一。黃崢的財富淨值為 112.5 億美元，排名第 12 位。

於 1994 年出資成立火鍋連鎖店海底撈 (6862-HK) 的張勇和施永宏，也是值得關注的新上榜者，張勇夫婦的財富為 77 億美元，排名第 19 位；施永宏夫婦的財富為 36.5 億美元，排名第 66 位，雙雙躋身全球最富有的餐飲業者之列。海底撈目前在大陸有超過 300 家餐廳，並於今年 9 月在港交所上市。

中國進入老齡化，健康護理消費增加，醫藥和健康企業的富豪今年表現搶眼。恒瑞醫藥 (600276-HK) 董事長孫飄揚夫婦的財富共計 104 億美元，排名第 15 位。今年，有 43 名上榜者的財富主要來源於健康行業，比去年增加 3 人。

值得注意的是，幾乎所有行業的總財富都出現下降。製造業受到的衝擊更大，該行業上榜富豪數量從 79 位下降至 72 位，平均財富淨值從 21 億美元降至 18 億美元。

長期以來，製造業是中國富豪的最大來源。2017 年，所有 400 位上榜者的身家都達到 10 億美元，或者更高。然而，今年的上榜門檻降至 8.4 億美元；400 位上榜者中，僅有 344 位是身家 10 億美元或以上的億萬富豪。

《富比士》中國總編 Russell Flannery 說：「今年財富減少程度之深，令人驚訝。中國經濟的全球化前所未有，國際形勢和商業預期的變化對本榜單產生了很大影響。」