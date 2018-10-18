許家印蟬聯中國地產首富 孫宏斌財富縮水37%

胡潤研究院今 (18) 日發佈《2018 胡潤房地產企業家榜》，恒大 (3333-HK) 董事會主席許家印財富人民幣 2150 億元，蟬聯中國地產首富，女首富碧桂園 (2007-HK) 董事會副主席楊惠妍位居第 2，財富達人民幣 1350 億元；64 歲的萬達董事長王健林以人民幣 650 億元位列第 3。

房地產在最新發佈的百富榜上人數占比與去年基本持平，去年 14.6%，今年 14.9%。前 50 名總財富繼去年大漲 44% 之後，今年幾乎不變，為人民幣 1.5 兆元，但仍是 5 年前的 2 倍，10 年前的 3 倍。

前 3 名地產企業家財富均比去年下降，平均下跌 11%，但前 2 名許家印和楊惠妍的財富都是 2 年前的 4 倍。

前 10 名中有 6 人財富縮水，許家印財富縮水 17%，融創 (1918-HK) 的孫宏斌和華夏幸福 (600340-HK) 的王文學，在前 10 名中縮水最多。孫宏斌財富縮水 37%，王文學財富縮水 26%。

融創主要受到樂視退市危機的影響而股價下跌，華夏幸福主要因為 A 股整體市場下滑以及在轉型過程中受到一些考驗而股價下跌。

財富增長較多的是長峰房地產的童錦泉，增長超過 1 倍。童錦泉去年投資人民幣 200 億元，在太湖邊建立大型旅遊綜合體。

碧桂園和恒大今年全年銷售額有望達到人民幣 8000 億和 6000 億元，較去年上漲 30% 以上，但 2 家企業的市值都比去年降低了 1000 億元，是阿里巴巴 (BABA-US)、騰訊 (0700-HK) 市值的 1/10，滴滴 (DIDI-US) 和小米 (1810-HK) 的市值都比它們高。

碧桂園和恒大今年均位列世界 500 強。胡潤表示，難題是，碧桂園、恒大和其他大的地產商，銷售額都在增長，股價卻在下跌。

胡潤房地產企業家榜發佈 10 多年來，平均每年有 20% 新人上榜，今年新晉上榜的有 7 人，比去年少 3 人，新上榜占比 14%。

今年胡潤研究院首次把出生境外而在中國大陸創業成功的企業家納入榜單，因此觀瀾湖朱鼎健家族、外灘中心黃柏年和富力地產李思廉今年新進入地產榜。此外，重慶華宇的蔣業華、蔣宇父子也第一次上榜。

8 位女企業家，比去年少 2 位，占比 16%，低於百富榜總榜中女企業家的比例 (7%)。前 10 名中 3 位女企業家，和去年持平。

以「黑馬」之姿進人房地產百富排行榜的包括：南京佳源國際的沈天晴以財富人民幣 175 億元、深圳京基地產的陳華，以財富人民幣 170 億元，雙雙進入前 30 名。美的何享健、何劍鋒父子，則以人民幣 150 億元，首次進榜。