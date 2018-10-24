有個好“爹”的平安銀行，三季報零售業務表現亮眼！

作為國内零售銀行做的比較成功的公司平安銀行（000001-CN），雖然起步較招商銀行晚，但是由於背靠中國平安（601318-CN;02318-HK）這棵大樹，這幾年也是做的風生水起。

在10月23日晚間平安銀行公佈了三季報，前三季度平安銀行總資產3.3521萬億（人民幣，下同），同比去年三季報增加6.84%，同比2017年末（3.2485萬億）增長3.2%；實現營業收入866.64億元，同比增長8.6%；淨利潤204.56億元，同比增長6.8%；第三季（7至9月）實現營業收入294.23億元，同比增長14.2%；歸屬於公司股東的淨利潤70.84億元，同比增長7.3%。

零售業務表現亮眼

（圖片來源：平安銀行2018年第三季度報告）

首先從資產上看，平安銀行資產增速逐漸放緩，吸收存款餘額2,1346.41億元，較上年末增幅 6.7%；發放貸款和墊款總額19,220.47 億元，較上年末增幅 12.8%，其中個人貸款佔比較上年末提升6.5個百分點至56.3%。

值得註意的是，平安銀行的個人貸款業務佔比繼續快速提升，具體看公司管理零售客戶資產13,130.95億元、較上年末增長20.8%。個人存款餘額 4,207.44 億元、較上年末增長 23.4%，個人貸款餘額 10,820.63 億元、較上年末增長 27.4%。另外，截至9月末，平安銀行的信用卡流通卡量 4,852.64萬張、較上年末增長26.6%，2018年 1-9 月累計新增發卡量 1,309.23 萬張、同比增長 32.1%，信用卡總交易金額19,256.10 億元、同比增長 84.0%；信用卡貸款餘額 4,288.43 億元，較上年末增長 41.2%。

上述我們看出，平安銀行有中國平安的資源可以利用，零售業務繼續保持快速增長，其中信用卡貸款業務增速非常快，表現非常亮眼，短期會給公司貢獻收益，但由於信用卡的貸款不良率在逐漸上升，也會為公司今後一兩年的壞賬埋下“種子”。

接下來，我們在回頭看看，構成公司盈利增長的要素有什麽變化。

息差下滑導緻利息收入減少

開頭我們已經提到過，第三季度單季公司營收增速明顯要快於公司前三季度整體的增幅，這是什麽原因造成的？

我們仔細查看公司數據發現，造成第三季營收增速較快的主要原因是公司息差的變動所引起。平安銀行2018年前三季度淨息差 2.29%，半年報淨息差為2.26%，前三季度淨息差比半年報上升3個基點，單看三季度淨息差大約是2.36%，但比去年前三季同期的2.41%還是有下滑，這也就不難解釋為什麽公司前三季度營收增速不及非息增速了，第三季營收增速快於前兩季度了。另外，前三季度公司營業收入中利息淨收入545.29億元，同比減少1.7%；非利息淨收入321.35億元，同比增長32.0%，前三季度公司非利息收入大增的主要原因來自上半年會計準則的變更，淨利息收入減少主要受公司息差收窄所影響。

第三季，平安銀行的息差回升比較快，主要是因為公司資產端收益增速快於負債端支出增速。三季度平安銀行資產端收益率從中報的4.95%上行到5.11%，主要得益於貸款收益率上行了26個基點；負債端成本保持穩定，從半年報的2.89%，增長至2.90%，上升了1個基點。

（圖片來源：平安銀行2018年第三季度報告）

最後我們在來看看公司資產質量的變化。

資產質量逐步好轉

截至9月30日平安銀行不良貸款金額為322.45億元，佔比為1.68%，比半年報的309.92億增加12.53億，比2017年末的289.97億元增加32.48億元；不良率和半年報的1.68%保持一緻，比2017年末的1.70%下降2個基點；作為不良貸款的蓄水池關註類貸款為590.64億元，佔比3.07%，比半年報630.19億元，減少39.55億元；比2017年末的629.84億元減少39.2億元；撥備覆蓋率由2018年中報的175.81%下降至169.14%；不良貸款偏離度 119%，較上年末下降 24 個百分點。

（圖片來源：平安銀行2018年第三季度報告）

對於上述數據，整體看平安銀行的資產質量在逐漸好轉，市場也有一種說法，認為是由於公司加大核銷所緻，但我們認為不管是不是因為公司加大核銷才使公司不良率看起來在逐漸好轉，最起碼說明公司有錢來處理壞賬了，這就是好事，風險逐步暴露直至出清，公司才可能進入上升週期。但不好的是公司不良貸款偏離度高達119%，加上不良貸款基數較高，未來利潤想要重回兩位數增長，短期來看可能不大。

綜上所述，平安銀行三季度單季營收重回兩位數增長，主要得益於資產端定價能力提升，但負債端受同業拆借利率降低影響不大；零售業務增長強勁，尤其是信用卡業務，後期如果這塊的壞賬率不再上升還是值得期待；資產質量雖有所改善，但效果不明顯，由於公司壞賬基數高和偏離度大，短期也不必太樂觀，整體看平安銀行這份三季報中規中矩。