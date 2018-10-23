中國股市賣壓湧現 更大壓力恐還在後頭

中國經濟成長的擔憂及金融市場的顧慮，已成了全球投資人最新的利空因素，再加上對企業獲利感到緊張及升息，讓投資人苦惱不已。

儘管北京官員喊話力挺，上海綜合指數連續二天的漲勢，依舊無以為繼，賣壓蔓延了全球。這意味週二美國的企業財報，必須更加亮麗，才能為華爾街帶來利多氣氛。

CrackedMarket 網站部落客 Jani Ziedins 於週一晚間告訴客戶說：「我們要有心理準備，情況可能只會更糟，」但他指出，緊張的賣壓隨時也可能結束。

美銀美林分析師 David Cui 曾準確預測到 2015 年中國股市的崩跌走勢。他於週一發布報告說，沒有人預期中國股市至週一為止的連續二天漲勢能夠持續。他說，如果市場失去信心，股市再連續幾天大跌，而且暴量，中國官員就可能推出更多支撑股市措施。

「我們不能排除這種可能性，因為市場的氣氛緊張，基本面仍在惡化，」他說。

其實 David Cui 的預測並非 100% 準確。他於 7 月預測中國股市將大跌 20%，但結果只跌了約 11%。

中國近來宣布新的措施，減緩民間企業的融資顧慮。但其後中國股市却告下跌。

因為市場認為，這項措施只能在跌勢中，提供支撑，並無法推升經濟。人民幣價格少有變動，仍守在 21 個月低點水準，便顯現出了這種狀態。在進一步的措施推出之前，中國股市的賣壓，依舊可能持續。